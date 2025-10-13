Agustín Laje se desmarcó de Pablo Laurta: "No tengo ningún tipo de relación con esta persona"

El escritor argentino Agustín Laje , director ejecutivo del think thank de derecha Fundación Faro, se desmarcó del "horroroso crimen" que cometió el uruguayo Pablo Laurta en Argentina, donde cometió un doble femicidio y es indagado por la muerte de dos niñas en un incendio y la desaparición de un chofer de Uber .

Laje emitió una declaración en sus redes sociales, luego de que fuera vinculado con Laurta, ya que juntos participaron de una actividad en el Palacio Legislativo en 2018.

"Ante el horroroso crimen que habría cometido un ciudadano uruguayo de nombre Pablo Laurta, y consultas que he recibido al respecto, deseo aclarar que NO TENGO NINGÚN TIPO DE RELACIÓN CON ESTA PERSONA ", escribió Laje.

Explicó que en 2018 fue invitado a participar en una actividad en el Palacio Legislativo que fue organizada por "diversos grupos", entre los que estaba Varones Unidos.

"Jamás volví a verlo ni a saber de él. Brindo conferencias en todo el continente, invitado por centenares de instituciones y personas. Pretender vincularme con cada uno de esos organizadores es un acto de mala fe que sólo busca ensuciar mi nombre", se defendió el argentino.

Por último, condenó "toda forma de violencia contra la mujer" y expresó su deseo de que se haga justicia. "Que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel", pidió.

La detención del uruguayo tras cometer un doble femicidio

En la provincia de Entre Ríos, la Policía de Argentina detuvo a Laurta acusado de secuestrar a su hijo tras, presuntamente, asesinar a su expareja y a su exsuegra.

De acuerdo a lo informado por el medio local La Voz, el presunto agresor, habría asesinado a su expareja —Luna Giardina— y a su exsegura —Mariel Zamudio— y luego raptó a su hijo, un niño de cinco años llamado Pedro Rodríguez.

Vecinos de la zona dieron cuenta del hecho a la Policía luego de escuchar varias "detonaciones" de arma de fuego dentro de la casa de las víctimas.

Además, los testigos señalaron que el hombre había pasado "días" merodeando por la zona, "acosando" a su expareja.

Tras el hecho, la Unidad Judicial Homicidios de Córdoba solicitó la colaboración de la ciudadanía argentina para localizar al menor y emitieron pedidos de captura internacional derivados a Interpol.

Finalmente y tras el pasar de las horas, la Policía argentina logró encontrar al hombre junto al menor en un hotel en el centro de Gualeguaychú.

Laurta tiene varios antecedentes por violencia y su expareja contaba con un "botón antipático" ante eventuales problemas.

El presunto autor de los hechos, según la hipótesis policial, pretendía cruzar en una barcaza el río Uruguay e ingresar de manera ilegal al país, eludiendo el pedido de captura.

El menor, que se encontraba sin lesiones aparentes, fue puesto con oficiales especializados en la contención de víctimas.

Luego de ser detenido, el presunto femicida fue imputado el domingo por un doble homicidio agravado por violencia de género y uso de arma de fuego.