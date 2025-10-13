Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  15°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / POLÍTICA EXTERIOR

Uruguay celebró el cese al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes: "A partir de ahora comienzan nuevas y difíciles etapas"

El gobierno destacó el rol de los "países que facilitaron estos acuerdos", que permitieron el alto al fuego y el intercambio de rehenes

13 de octubre 2025 - 17:51hs
Acuerdo de paz entre Hamas e Israel
SAUL LOEB / AFP

El gobierno uruguayo celebró el cese al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, tanto israelíes como palestinos, como parte del acuerdo de paz firmado entre Israel y Hamas.

La Cancillería emitió un comunicado en el que también destacó el ingreso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que advirtió debe darse de forma "completa y sin impedimentos".

También recordó que Uruguay venía reclamando "consistentemente" desde marzo, cuando asumió la nueva administración, por estos pasos hacia una "paz duradera y sostenible".

Más noticias
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
MEDIO ORIENTE

Trump está "orgulloso de anunciar" acuerdo entre Hamás e Israel: afirmó que los rehenes serán liberados

Ciudad de Gaza
MEDIO ORIENTE

B'nai B'rith manifestó "profunda alegría" por "alto al fuego" en Gaza y "el retorno de los rehenes" a Israel

Por otra parte, el gobierno de Yamandú Orsi destacó el "rol de los países que facilitaron estos acuerdos", aunque dijo ser consciente de que "a partir de ahora comienzan nuevas y difíciles etapas". La esperanza, sin embargo, es que el camino hacia la paz "siga avanzando".

"El gobierno uruguayo alienta a las partes a seguir dando pasos firmes hacia una implementación efectiva de los acuerdos, incluyendo la reconstrucción de Gaza, así como reitera su firme compromiso con la solución de dos Estados conforme a las Resoluciones de las Naciones Unidas, con un Estado de Israel y un Estado de Palestina que vivan en paz, seguridad", concluye la declaración.

Temas:

Uruguay GAZA Israel Franja de Gaza

Seguí leyendo

Las más leídas

CEO regional dice que sube la demanda de educación premium.
EDUCACIÓN

Grupo extranjero compra a histórico colegio privado de Uruguay: los motivos y la apuesta

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

BHU
ATAQUE

Ciberataque al BHU: los criminales cumplieron su amenaza y filtraron parte de los 700 GB de información

Juan Manuel Sanabria
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 2-1 Uzbekistán: la celeste levantó en el segundo tiempo y ganó con tantos de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria; mirá el blog en vivo y los goles

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos