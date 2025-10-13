Uruguay celebró el cese al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes: "A partir de ahora comienzan nuevas y difíciles etapas"

El gobierno uruguayo celebró el cese al fuego en la Franja de Gaza y la liberación de rehenes, tanto israelíes como palestinos, como parte del acuerdo de paz firmado entre Israel y Hamas.
La Cancillería emitió un comunicado en el que también destacó el ingreso de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que advirtió debe darse de forma "completa y sin impedimentos".
También recordó que Uruguay venía reclamando "consistentemente" desde marzo, cuando asumió la nueva administración, por estos pasos hacia una "paz duradera y sostenible".
Por otra parte, el gobierno de Yamandú Orsi destacó el "rol de los países que facilitaron estos acuerdos", aunque dijo ser consciente de que "a partir de ahora comienzan nuevas y difíciles etapas". La esperanza, sin embargo, es que el camino hacia la paz "siga avanzando".
"El gobierno uruguayo alienta a las partes a seguir dando pasos firmes hacia una implementación efectiva de los acuerdos, incluyendo la reconstrucción de Gaza, así como reitera su firme compromiso con la solución de dos Estados conforme a las Resoluciones de las Naciones Unidas, con un Estado de Israel y un Estado de Palestina que vivan en paz, seguridad", concluye la declaración.