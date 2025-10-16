Ya se vendieron más de un millón de entradas para el Mundial 2026, según la FIFA: los tres anfitriones fueron los que más compraron

La Copa del Mundo en el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022

La FIFA comunicó que ya se han superado el millón de entradas vendidas para el Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según informó la FIFA en un comunicado publicado este jueves, desde que se abrió la preventa de boletos (con tarjetas VISA) a principios de setiembre ya se vendieron más de un millón de boletos para los 104 partidos de la copa, con compradores provenientes de 212 países.

"Es un paso muy emocionante rumbo al 2026. Ahora que las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un puesto en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, me entusiasma comprobar que tantos amantes del futbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , en declaraciones recogidas por la asociación.

Según el jerarca "la respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo".

De acuerdo a la FIFA, los tres países anfitriones encabezan la lista de naciones con más boletos comprados para la cita mundialista.

El top 10 lo cierran cuatro países europeos y tres sudamericanos: se trata de Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, en ese orden.

¿Cuándo comienza la siguiente fase para comprar entradas para el Mundial 2026?

La FIFA indicó que tras el cierre de la preventa, la fase de venta por sorteo anticipado comenzará el próximo lunes 27 de octubre y finalizará cuatro días después, el viernes 31.

En esta etapa, las personas interesadas deberán registrarse en la página de la FIFA dedicada a la venta de entradas y esperar a salir sorteadas para adquirir boletos. Si son elegidos, el sistema les "asignará un horario para comprar boletos, sujetos a disponibilidad", según se lee en el portal de preguntas frecuentes de la FIFA.

La siguiente fase será el sorteo aleatorio, que comenzará luego del sorteo de grupos del Mundial (el 5 de diciembre, en Washington DC). Desde ese momento los fanáticos "podrán enviar solicitudes para partidos específicos una vez que se hayan definido los encuentros de la fase de grupos", detalla el organismo.

Cerca del torneo comenzará la "fase de venta de última hora", en la que se venderán las entradas remanentes "por orden de llegada".

FIFA también cuenta con una página oficial de reventa, para aquellas personas que hayan obtenido una entrada aleatoria y deseen cambiarla sin pasar por otros mercados.

Además, la asociación vende paquetes conocidos como "Hospitality", que ofrecen vivir de uno a nueve partidos con experiencias VIP, con precios que no bajan de los US$ 1.350 y pueden ascender a más de US$ 40.000.