Heber dijo que le parece "muy injusto" que Penadés "no esté esperando el juicio en su casa con prisión domiciliaria"

El dirigente herrerista Luis Alberto Heber dijo que le parece "muy injusto" que Gustavo Penadés , quien está imputado por varios delitos de abuso sexual, "no esté esperando el juicio en su casa con prisión domiciliaria" .

La fiscal de la causa, Isabel Ithurralde , pidió la pena máxima d e 16 años de cárcel y 6 años para el profesor Sebastián Mauvezin por reiterados delitos sexuales , y propuso que declaren en el juicio 54 testigos y 17 peritos que aportarán elementos para sustentar los delitos por los que pretende que los imputados sean condenados.

Heber, quien lidera el sector al que pertenecía Penadés, dijo que sí tiene "una opinión formada de lo que pasó" , pero prefiere primero escuchar a la Justicia.

" Estuvo dos años privado de libertad, esperando (...) me parece muy injusto que él no esté esperando el juicio en su casa con prisión domiciliaria. (En) eso sí puedo dar una opinión contundente", afirmó Heber entrevistado en el programa Desayunos Informales de Canal 12.

"Ni ellos (la Justicia) saben muy bien qué grado de pruebas y qué grado de acusaciones tienen", dijo el nacionalista, quien recientemente renunció a la banca en el Senado.

"La fiscal pidió 16 años de prisión, la pena máxima. A mí me llamó la atención", añadió el exsenador, quien dijo que hay que "probar" que el acusado mantuvo relaciones sexuales con menores.

El nacionalista cree que la denuncia que le hizo Romina Celeste Papasso a Penadés, que desencadenó las acusaciones posteriores, "es falsa".

"Se dijo que había habido inventos de denuncias por parte de la que primero denunció que fue la señora Romina Celeste, que además utilizó otro invento para enchastrar a (Yamandú) Orsi", argumentó Heber.

Cuando surgió la primer denuncia "respladaba a Penadés en la actitud de hacer una denuncia contra Romina por difamación e injurias".

El herrerista recordó: "Dije 'Penadés no es el acusado, él va a hacer un juicio de difamación, por lo tanto creo en mi amigo'".

"Y no hizo la denuncia, eso me dejó mal parado. Después empezaron a llover otras denuncias que ya no eran de una persona. (...) Hubo más denuncias y hasta se escribieron libros, me parece demasiado en este tema", sentenció.