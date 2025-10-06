Un histórico deja la banca: Luis Alberto Heber renunciará al Senado y no participará del tratamiento del Presupuesto

Luis Alberto Heber , el senador con más antigüedad en la cámara, renunciará a su banca el 14 de octubre en una de las últimas sesiones antes que ingrese el Presupuesto , según confirmó El Observador con fuentes del Partido Nacional.

El legislador ya comunicó la decisión al Comité Ejecutivo del Herrerismo , sector que seguirá presidiendo. También se mantendrá en el directorio del Partido Nacional.

Heber tiene 67 años y está en el Parlamento desde el retorno de la democracia (1985) . Fue diputado hasta 1995 cuando también ganó una banca como senador, lugar en el que se mantuvo –al ser votado– todos estos años.

Durante la administración de Luis Lacalle Pou (2020-2025) fue ministro de Transporte y Obras Públicas y también de Interior .

El Herrerismo tiene resuelto que su lugar en el Senado pase a ser ocupado por el dirigente de Maldonado, Rodrigo Blás, actualmente diputado por ese departamento. Blás ya suplió a Gustavo Penadés el período pasado tras ser destituido por el Senado luego que se conocieran los detalles de la investigación de Alicia Ghione por explotación sexual de menores.

El lugar de Blás, en tanto, será ocupado por Federico Casaretto.