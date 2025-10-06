Conexión Ganadera: Fiscalía ampliará imputación de Iewdiukow, esposa de Carrasco, y agregará lavado de activos

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, pedirá la imputación de Ana Iewdiukow por el delito de lavado de activos según le adelantó el propio fiscal a la esposa de Pablo Carrasco en una audiencia celebrada este lunes por la investigación vinculada a la estafa de Conexión Ganadera .

Iewdiukow se encuentra en prisión domiciliaria luego de haber sido imputada por un delito de estafa mientras que Pablo Carrasco está en prisión preventiva imputado por estafa y lavado. Tal como informó El Observador, el fiscal planea también pedir la prisión para Iewdiukow.

El abogado de una de las titulares de la empresa, Jorge Barrera, le señaló al fiscal que en caso de que le amplíe la imputación no corresponde prisión porque sería una “pena anticipada”.

Para defender su rechazo a la imputación por lavado de activos, Iewdiukow se justificó diciendo que si hubiera querido lavar dinero no lo hubiera hecho usando las cuentas a la vista del sistema bancario.

Tal como hasta ahora, la esposa de Carrasco sostuvo en la audiencia, que duró una hora y media, que el que administraba la empresa era Gustavo Basso –fallecido en 2024– y que ellos confiaban en los balances que él mostraba. Insistió en que Basso los "estafó y les robó", que ella "no sabía nada" y que creía que la empresa era rentable porque "había lista de espera" de clientes para invertir.

En la audiencia, además, Iewdiukow llevó algunos documentos que, según ella, mostraban las deudas que algunas empresas tenían con Conexión Ganadera. Aseguró que Pasfer les debía US$ 8 millones, según reconstruyó El Observador a partir de fuentes al tanto de la investigación. Maximiliano Rodríguez, titular de esa empresa, será citado en las próximas semanas.

Sobre la falta de animales en los campos de Hernandarias, la esposa de Carrasco se sacó responsabilidad y apuntó contra Diego Quiroga y Rodolfo Flores, dos mandos medios de la empresa que manejaban contratos de ganado y terneros. Aseguró que ellos estaban al tanto de todo.

Estos avances por parte del fiscal se dan luego de que el Banco Central entregara un informe, que publicó El Observador, en el que se recaba la información de transferencias bancarias realizadas por los implicados en la estafa de Conexión Ganadera.

El documento señala que se incluyen “las transferencias que hacen presumir de la existencia de cuentas en el exterior”. En el caso de Pablo Carrasco y Iewdiukow el reporte demuestra que se movieron más de 2 millones de euros entre Uruguay y España.

Las últimas transferencias son de fines de febrero de 2024 cuando ya la empresa Conexión Ganadera había quebrado, y las otras son de 2023 y2022, cuando la empresa pasaba un mal momento a consecuencia de la sequía, lo que hace sospechar que el dinero era de los damnificados.

El informe da cuenta de siete transferencias por distintos montos que siempre eran tenían como remitente a Carrasco desde Uruguay, como destinatario a Iewdiukow y como banco beneficiario el BBVA de España.

La suma de todas las transferencias es de 2.015.000 euros y los montos van desde los 5.000 euros a los 900.000 euros, el más abultado.

En la audiencia de este lunes, según reconstruyó El Observador, Iewdiukow aseguró que la mayor parte de las transferencias fueron en 2022 cuando la empresa aun no daba pérdida y que con ese dinero compraron un apartamento en Madrid para sus hijos y lo amueblaron. Agregó que una vez que la situación de la empresa se volvió crítica, a partir de 2023, solo sacaron al exterior US$ 50 mil.

El informe del Banco Central señala que en 2024 hubo dos transferencias por US$ 15 mil y en 2023 otra por US$ 20 mil. La mayor parte del dinero fue transferido en 2022.