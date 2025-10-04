Dólar
Nacional / PARTIDO NACIONAL

Olivera afirmó que marcar las "macanas" del gobierno nacional no puede ser el "único norte" de los blancos

El sector D Centro del Partido Nacional realizó un encuentro con dirigentes este sábado en Carmelo

4 de octubre 2025 - 17:21hs
Nicolás Olivera, intendente de Paysandú

Nicolás Olivera, intendente de Paysnadú

Reunión sector de D Centro

Reunión sector de D Centro

Reunión sector de D Centro

Reunión sector de D Centro

El intendente de Paysandú, Nicolás OIivera, afirmó que marcar las "macanas" del gobierno de Yamandú Orsi no puede ser el "único norte" del Partido Nacional.

El nacionalista integra el sector D Centro, que este sábado desarrolló un encuentro de la Agrupación de Gobierno Ampliada en la ciudad de Carmelo con otros jerarcas del espacio.

"Si alguien cree que la elección que viene se va a ganar con nombres, estamos en el lugar equivocado", agregó Olivera sobre el cierre del acto.

Además dijo que el expresidente de la República Luis Lacalle Pou "es el mejor candidato" que los blancos "pueden tener" para las próximas elecciones, pero que además se necesita "una sensibilidad distinta que en el partido no está".

El jefe comunal pidió iniciativas con "algo que a algunos les pica cuando lo dicen" que es "libertad con justicia social, con más reparto".

IMG_3756

Otro de los oradores centrales fue el senador Carlos Moreira. "Tenemos que reconocer lo que ha logrado este instrumento político", dijo en relación al sector con dos años de antigüedad.

"Arrancamos de cero y sacamos tres intendentes, cuatro diputados y un senador. Más alcaldes, concejal, ediles. (...) Somos la tercera fuerza política del Partido Nacional, sacamos casi 100 mil votos. En la que viene seguramente lo vamos a más que duplicar", añadió.

El exintendente de Colonia aseguró "que la próxima elección la gana el Partido Nacional, con el apoyo de la coalición" y resaltó la figura del expresidente Lacalle Pou.

"'Luisito' fue una revolución absoluta, hizo un excelente gobierno luchando contra todas las adversidades posibles y termina con una enorme popularidad (...) Yo lo veo a Luis como un candidato de futuro", sentenció.

En el evento también estuvo la excandidata a vicepresidenta Valeria Ripoll y el intendente de Tacuarembó Wilson Ezquerra.

Nicolás Olivera Partido Nacional blancos Carmelo

