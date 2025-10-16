La Policía recapturó en Artigas a un delincuente preso por homicidio que se había fugado a fines de agosto de la cárcel

La Policía recapturó en Artigas a un delincuente que se había fugado del Penal de Libertad , donde estaba preso por homicidio , a finales de agosto.

Según informó el Ministerio del Interior, el delincuente –de nombre Richard Fleitas Bonilla – fue descubierto en la zona fronteriza con Brasil, más precisamente cerca del Puente Internacional de la Concordia, que une Artigas y Quaraí .

Su presencia, junto a otro uruguayo, llamó la anteción de las autoridades brasileñas, que notaron que uno de los dos llevaba un " documento de identidad con signos de adulteración ".

SEGURIDAD Orsi reconoció que hay "señales complicadas" en materia de seguridad pero llamó a "seguir confiando" en instituciones

POLICIALES Carlos Negro sobre el caso Pablo Laurta: "Tenemos un déficit muy importante en el control de la frontera"

Con el aviso a los efectivos uruguayos, personal de Migración interrogaron a los dos hombres y notaron algunas contradicciones en sus relatos . "Uno de ellos presentó una cédula de identidad falsa, que tras las pericias se confirmó que pertenecía a Fleitas Bonilla", señaló el ministerio.

La persona que acompañaba al delincuente fugado del Penal de Libertad el 20 de agosto era, además, requerida por la Jefatura de Policía de Maldonado.

Fleitas Bonilla fue condenado por un delito de autoevasión en reiteración real con un delito de falsificación de cédula de identidad, por lo que se agregaron dos años de penitenciaría a la pena que ya cumplía.

Ahora la investigación de la Policía se centrará en descubrir "si existieron apoyos o encubrimientos que facilitaron su fuga y permanencia" fuera de la cárcel.