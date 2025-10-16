Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Viernes:
Mín  16°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / SEGURIDAD

La Policía recapturó en Artigas a un delincuente preso por homicidio que se había fugado a fines de agosto de la cárcel

El delincuente llevaba una cédula de identidad falsa, lo que fue advertido por las autoridades brasileñas de la frontera

16 de octubre 2025 - 17:16hs
Penal de Libertad. Archivo

Penal de Libertad. Archivo

La Policía recapturó en Artigas a un delincuente que se había fugado del Penal de Libertad, donde estaba preso por homicidio, a finales de agosto.

Según informó el Ministerio del Interior, el delincuente –de nombre Richard Fleitas Bonilla– fue descubierto en la zona fronteriza con Brasil, más precisamente cerca del Puente Internacional de la Concordia, que une Artigas y Quaraí.

Su presencia, junto a otro uruguayo, llamó la anteción de las autoridades brasileñas, que notaron que uno de los dos llevaba un "documento de identidad con signos de adulteración".

Más noticias
El ministro Carlos Negro durante una conferencia de prensa el domingo 28 de setiembre de 2025 por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
POLICIALES

Carlos Negro sobre el caso Pablo Laurta: "Tenemos un déficit muy importante en el control de la frontera"

El presidente Yamandú Orsi
SEGURIDAD

Orsi reconoció que hay "señales complicadas" en materia de seguridad pero llamó a "seguir confiando" en instituciones

Con el aviso a los efectivos uruguayos, personal de Migración interrogaron a los dos hombres y notaron algunas contradicciones en sus relatos. "Uno de ellos presentó una cédula de identidad falsa, que tras las pericias se confirmó que pertenecía a Fleitas Bonilla", señaló el ministerio.

La persona que acompañaba al delincuente fugado del Penal de Libertad el 20 de agosto era, además, requerida por la Jefatura de Policía de Maldonado.

Fleitas Bonilla fue condenado por un delito de autoevasión en reiteración real con un delito de falsificación de cédula de identidad, por lo que se agregaron dos años de penitenciaría a la pena que ya cumplía.

Ahora la investigación de la Policía se centrará en descubrir "si existieron apoyos o encubrimientos que facilitaron su fuga y permanencia" fuera de la cárcel.

Temas:

Artigas Brasil Ministerio del Interior

Seguí leyendo

Las más leídas

Óscar Cruz en la Libertadores sub 20
PEÑAROL

Óscar Cruz, goleador histórico de las formativas de Peñarol, rescindió contrato y se fue a jugar a la séptima división de Suiza

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay

El susto que se llevaron surfistas en las aguas de Bikini
SURF

¿Tiburón? El susto que se llevaron tres surfistas en las aguas de Bikini, Manantiales, y que quedó registrado; mirá el video

El próximo lunes es feriado no laborable para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El próximo lunes es feriado no laborable para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: qué se celebra

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos