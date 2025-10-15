Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Jueves:
Mín  16°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Mundo / POLICIALES

Carlos Negro sobre el caso Pablo Laurta: "Tenemos un déficit muy importante en el control de la frontera"

El uruguayo Pablo Laurta es acusado de asesinar a su expareja, su exsuegra y un chofer de Uber en Argentina

15 de octubre 2025 - 11:30hs
El ministro Carlos Negro durante una conferencia de prensa el domingo 28 de setiembre de 2025 por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero

El ministro Carlos Negro durante una conferencia de prensa el domingo 28 de setiembre de 2025 por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero

Foto: Diego Lafalche / FocoUy

El ministro del Interior, Carlos Negro, vinculó el caso de Pablo Laurta -uruguayo sospechoso de haber asesinado a tres personas en Argentina- con el "déficit muy importante en el control de la frontera" que tiene Uruguay.

Entrevistado por el semanario Búsqueda, Negro lamentó que Uruguay tenga una "frontera tan débil".

"Está el caso de este señor, de Varones Unidos, que cruzó a Argentina en un kayak sin ningún tipo de detección y pensaba hacer lo mismo a la vuelta. Tenemos un déficit en el control de la frontera muy importante que tenemos que solucionar", reconoció.

Más noticias
Estrella, madre de Pablo Laurta. Crédito: captura A24
DOBLE FEMICIDIO

"No puedo creer que parí a un asesino": la madre de Pablo Laurta pidió prisión perpetua para su hijo por el doble femicidio

Facebook Pablo Laurta
DOBLE FEMICIDIO

Alquiló una cabaña en Salto, cruzó el río Uruguay en kayak y usó su arma para los crímenes: el camino del asesino Pablo Laurta en Argentina

Laurta, residente de Montevideo, alquiló una cabaña en Salto y aprendió a usar un kayak para cruzar el río Uruguay sin ser detectado. Luego de ingresar a Argentina, se desplazó a Puerto Yeruá y tomó un ómnibus a Concordia. Allí, contrató al chofer de Uber Martín Palacio para un viaje a Rafaela, pero se desvió hacia Córdoba, donde mató a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio. Tras el crimen, incendió el auto y huyó con su hijo de 6 años. Fue detenido en Gualeguaychú el domingo tras ser localizado por su teléfono. Posteriormente, se encontró el cadáver de Palacio, decapitado y sin brazos, en una cuneta.

Consultado si habían fallado controles que permitieran evitar el triple crimen, Negro respondió: "Los protocolos tiene una finalidad, prevenir. Este quizá no sea el caso más patente. Este señor se fue hacia Argentina y no se podía determinar a qué iba. Viajan miles a Argentina. Usó un kayak como puede hacer cualquiera en este país sin restricción. ¿Cómo determinar que en su mente estaba cruzar, raptar al niño, matar a la madre y a la abuela?".

Además, remarcó que los tres crímenes ocurrieron fuera de fronteras.

Temas:

Pablo Laurta Carlos Negro Ministerio del Interior Femicidio Uber

Seguí leyendo

Las más leídas

Fede Valverde ante Pachuca en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

Se conocieron los sueldos anuales de los futbolistas de Real Madrid y Federico Valverde ocupa un lugar de privilegio

Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas
FÚTBOL

El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

Cristiano Ronaldo
ELIMINATORIAS

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: Luis Suárez es el mejor uruguayo con 14 partidos más jugados

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos