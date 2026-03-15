Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
nubes dispersas
Lunes:
Mín  22°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Mundo / GUERRA

Canciller de Irán dijo que "no ve ninguna razón para negociar" con Estados Unidos: "Somos lo suficientemente fuertes"

"Somos lo suficientemente estables y fuertes. Sólo estamos defendiendo a nuestro pueblo", declaró

15 de marzo 2026 - 12:18hs
&nbsp;Abbas Araghch, canciller de Irán

 Abbas Araghch, canciller de Irán

Foto por ATTA KENARE / AFP

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que su país no está interesado en mantener conversaciones con Estados Unidos, al rebatir las palabras de Donald Trump de que Teherán desea un acuerdo para poner fin a la guerra.

"Somos lo suficientemente estables y fuertes. Sólo estamos defendiendo a nuestro pueblo", declaró Araghchi en el programa "Face The Nation" de la CBS, en una entrevista emitida el domingo.

"No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos", añadió.

Más noticias
Isla de Jark, imagen satelital

La isla de Jark, la "joya de la corona" petrolera de Irán que quedó en el centro de las amenazas de Trump

de america first a la ofensiva global: el intervencionismo de trump conflictua al movimiento maga

De "America First" a la ofensiva global: el intervencionismo de Trump conflictúa al movimiento MAGA

Según el canciller, "no hay ninguna experiencia positiva en las conversaciones con los estadounidenses".

Trump afirmó el sábado que Irán quería un acuerdo, pero que él no estaba dispuesto a llegar a uno en las condiciones actuales, sin dar más detalles.

"Nunca hemos pedido un alto el fuego, y nunca hemos pedido ni siquiera una negociación", refutó Araghchi.

Agregó que Irán estaba dispuesto a hablar con los países que quisieran negociar el paso de determinados petroleros por el estrecho de Ormuz.

"No puedo mencionar ningún país en concreto, pero se han puesto en contacto con nosotros varios países que desean garantizar un paso seguro para sus buques", señaló.

AFP

Temas:

Irán Estados Unidos Guerra

Seguí leyendo

Las más leídas

VIDEO: la sonrisa de la hermana de Sebastián Marset durante la presentación de detenidos
BOLIVIA

VIDEO: la sonrisa de la hermana de Sebastián Marset durante la presentación de detenidos

Una bebé nació en la calle, se golpeó muy fuerte contra el suelo y personal médico no salió por protocolo: padres denunciarán al hospital
INSÓLITO

Una bebé nació en la calle, se golpeó "muy fuerte contra el suelo" y personal médico no salió "por protocolo": padres denunciarán al hospital

Sebastián Marset fue capturado en Bolivia
NARCOTRÁFICO

Captura de Sebastián Marset: la DEA estadounidense celebró la captura del "Pablo Escobar de la era moderna"

Blindado, con cámara 360° y capó transparente: así es el vehículo de seguridad en el que se desplazaba Marset
AUTO

Blindado, con cámara 360° y capó transparente: así es el vehículo de seguridad en el que se desplazaba Marset

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos