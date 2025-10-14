Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / DOBLE FEMICIDIO

Alquiló una cabaña en Salto, cruzó el río Uruguay en kayak y usó su arma para los crímenes: el camino del asesino Pablo Laurta en Argentina

El apuntado por un doble femicidio se alojó diez días en una cabaña de Salto para aprender a movilizarse en kayak.

14 de octubre 2025 - 13:23hs
Facebook Pablo Laurta

Facebook Pablo Laurta

"Una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables". Así definió Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos (Argentina), al uruguayo Pablo Laurta (39 años), acusado de asesinar a su expareja -Luna Giardina-, a su exsuegra -Mariel Zamudio- y un chofer de Uber llamado Martín Palacio.

Su plan criminal comenzó en territorio Uruguayo. Laurta, que vivía en Montevideo, viajó hasta el departamento de Salto y alquiló una cabaña por diez días. Allí, aprendió a movilizarse en kayak con el objetivo de ingresar a Argentina lejos de los "puestos controlados". Un día, finalmente, fue hasta "una zona de montes" cerca de la localidad de Corralito y dejó su auto. Tomó el kayak y su pistola Bersa 380 y cruzó el río Uruguay.

Ya en territorio argentino, dejó escondido el kayak en otra zona de montes y se dirigió al sur, hasta la localidad de Puerto Yeruá. Allí, se tomó un ómnibus hasta Concordia el martes 7 de octubre. Esa misma noche, contrató a Palacio, un chofer al que, según la investigación, posiblemente conocía, dado que se "saludaron amigablemente".

Más noticias
Pablo Laurta en el Parlamento en 2022. Crédito: captura de Youtube
DOBLE CRIMEN

La vida pública de Pablo Laurta, el detenido por el doble femicidio en Argentina: su discurso en el Parlamento y la entrevista por "Varones unidos"

Estrella, madre de Pablo Laurta. Crédito: captura A24
DOBLE FEMICIDIO

"No puedo creer que parí a un asesino": la madre de Pablo Laurta pidió prisión perpetua para su hijo por el doble femicidio

Si bien lo contactó para ir a Rafaela (provincia de Santa Fe), el auto Toyota Corolla se trasladó hasta Córdoba. A las pocas horas de comenzado el recorrido, los dos celulares de Palacio fueron apagados.

Con el arma que estaba a su nombre, Laurta mató a Giardina y Zamudio, según establece la investigación policial. Según Roncaglia, ya está "comprobado" por la Policía de Córdoba que Laurta es el autor material del hecho.

Luego, intentó volver tras sus pasos y llegar hasta Uruguay con su hijo Pedro, de cinco años. Manejó "erráticamente", tomando rutas "sin sentido", hasta llegar a Gualeguaychú, donde se alojó en un hotel. La Policía localizó su teléfono en esa ciudad y lo detuvo este domingo cuando estaba sirviéndose el desayuno en el hotel junto a su hijo.

Este lunes, localizaron un cadáver que, en un "99%" de las posibilidades corresponde a Palacio. Lo halló un policía que rastrillaba un camino vecinal y encontró una bolsa con "olor nauseabundo" en una cuneta. El cuerpo estaba decapitado y sin brazos. Se realizará en las próximas horas la autopsia.

"Va a ser motivo de estudio en los manuales cómo esta persona cometió estos delitos aberrantes. Fue todo pensado por él. Manejó todas las variables y asesinó a Martín para ocultar información," cerró el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

Temas:

Pablo Laurta Femicidio Entre Ríos Córdoba Varones unidos

Seguí leyendo

Las más leídas

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

Nahuel Herrera con su novia, Nadia
PEÑAROL

El ida y vuelta en las redes entre el Chino Lasalvia y su representado, Nahuel Herrera de Peñarol

Empresa sancionada por el BCU

Empresa que recibió la sanción más grave del BCU tiene una denuncia en Interpol que fue derivada a fiscalía

Jeremía Recoba y el gesto de dolor al sentir el pinchazo en su rodilla derecha que llevó a la rotura de ligamentos
ESPAÑA

El emotivo posteo de Jeremía Recoba tras conocerse que se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha con Las Palmas en España

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos