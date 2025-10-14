Alquiló una cabaña en Salto, cruzó el río Uruguay en kayak y usó su arma para los crímenes: el camino del asesino Pablo Laurta en Argentina

" Una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables ". Así definió Néstor Roncaglia , ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos (Argentina), al uruguayo Pablo Laurta (39 años), acusado de asesinar a su expareja -Luna Giardina-, a su exsuegra -Mariel Zamudio- y un chofer de Uber llamado Martín Palacio.

Su plan criminal comenzó en territorio Uruguayo. Laurta, que vivía en Montevideo , viajó hasta el departamento de Salto y alquiló una cabaña por diez días. Allí, aprendió a movilizarse en kayak con el objetivo de ingresar a Argentina lejos de los "puestos controlados". Un día, finalmente, fue hasta "una zona de montes" cerca de la localidad de Corralito y dejó su auto. Tomó el kayak y su pistola Bersa 380 y cruzó el río Uruguay .

Ya en territorio argentino, dejó escondido el kayak en otra zona de montes y se dirigió al sur, hasta la localidad de Puerto Yeruá . Allí, se tomó un ómnibus hasta Concordia el martes 7 de octubre . Esa misma noche, contrató a Palacio , un chofer al que, según la investigación, posiblemente conocía, dado que se "saludaron amigablemente".

Si bien lo contactó para ir a Rafaela (provincia de Santa Fe ), el auto Toyota Corolla se trasladó hasta Córdoba . A las pocas horas de comenzado el recorrido, los dos celulares de Palacio fueron apagados .

Con el arma que estaba a su nombre, Laurta mató a Giardina y Zamudio, según establece la investigación policial. Según Roncaglia, ya está "comprobado" por la Policía de Córdoba que Laurta es el autor material del hecho.

Luego, intentó volver tras sus pasos y llegar hasta Uruguay con su hijo Pedro, de cinco años. Manejó "erráticamente", tomando rutas "sin sentido", hasta llegar a Gualeguaychú, donde se alojó en un hotel. La Policía localizó su teléfono en esa ciudad y lo detuvo este domingo cuando estaba sirviéndose el desayuno en el hotel junto a su hijo.

Este lunes, localizaron un cadáver que, en un "99%" de las posibilidades corresponde a Palacio. Lo halló un policía que rastrillaba un camino vecinal y encontró una bolsa con "olor nauseabundo" en una cuneta. El cuerpo estaba decapitado y sin brazos. Se realizará en las próximas horas la autopsia.

"Va a ser motivo de estudio en los manuales cómo esta persona cometió estos delitos aberrantes. Fue todo pensado por él. Manejó todas las variables y asesinó a Martín para ocultar información," cerró el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.