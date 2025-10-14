Policía de Entre Ríos confirma "en un 99%" que el cuerpo desmembrado corresponde al remisero Martín Palacio

El cuerpo hallado este lunes por la Policía de Entre Ríos estaba “decapitado y le faltaban los brazos” , y las autoridades aseguran que en “un 99%” se trataría de Martín Palacio , el remisero de 49 años visto por última vez junto a Pablo Laurta .

Laurta , uruguayo de 39 años, es el principal sospechoso de los asesinatos de su expareja y su exsuegra ocurridos el pasado sábado en Córdoba , y ahora también del crimen del remisero.

“Creemos que esta persona detenida es una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables y tuvo plena consciencia de los delitos que iba a cometer” , manifestó este martes en conferencia de prensa el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia .

MENSAJE "En este país el que las hace las va a pagar": Carlos Negro tras imputación de cinco personas por el atentado contra Ferrero

DETENIDO La Policía de Argentina detuvo a un uruguayo acusado de secuestrar a su hijo tras cometer un doble femicidio en Córdoba

“Por eso creemos que asesinó a Martín, para ocultar información, para ocultar lo que iba a hacer después” , agregó el jerarca.

Según relató Roncaglia, Laurta contrató a Palacio para realizar un viaje y desde ese momento el remisero estaba desaparecido. Durante la investigación, el vehículo en el que se trasladaban fue detectado por distintas cámaras. “Circulaba de forma errática, tomó varias rutas y caminos vecinales. La última vez fue detectado cargando combustible en San Salvador a las 3:00 horas del 8 de octubre y solo él (Laurta) estaba en el vehículo”, narró. Posteriormente, el vehículo fue encontrado incendiado.

Fue entonces cuando la Policía centró el rastrillaje en esa imagen y en lo previo. Roncaglia indicó que durante la búsqueda los efectivos encontraron una bolsa con un cuerpo en su interior. “Estaba decapitado y le faltaban los brazos”, reiteró.

“En un 99% esta persona podría ser el cuerpo del remisero, se espera por la autopsia”, afirmó el ministro. Además, destacó que el plan de Laurta “fue un plan desde que salió de Uruguay”. “Trajo un arma que es de él, está a su nombre, creemos que con esa arma cometió los homicidios”, concluyó.