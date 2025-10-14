"Le decía al nene que ya no iba a ver a la mamá", el relato del taxista que transportó a Laurta a Gualeguaychú

Desde Córdoba a Gualeguaychú, Pablo Laurta y su hijo de cinco años fueron transportados por un taxista que se sorprendió por el estado de salud del niño y tiempo después descubrió que transportó al doble femicida .

"Le decía al nene que ya no iba a ver a la mamá" , contó el taxista sobre el viaje de más de 600 kilómetros. Para ese entonces, Laurta ya había matado a su expareja y su exsuegra en Córdoba.

"No me di cuenta quién era cuando lo llevé. No había mucha información todavía. Iniciamos el trayecto todo normal, pero el nene estaba muy descompuesto , estaba amarillo ", contó el taxista en diálogo con el medio argentino Cadena 3.

DOBLE FEMICIDIO Agustín Laje se desmarcó de Pablo Laurta: "No tengo ningún tipo de relación con esta persona"

DOBLE FEMICIDIO "No puedo creer que parí a un asesino": la madre de Pablo Laurta pidió prisión perpetua para su hijo por el doble femicidio

El trabajador, quien prefirió preservar su identidad, contó que estaba sorprendido porque pese a que el niño tenía malestares a lo largo del viaje de ocho horas, su padre "no le ofrecía comida al nene; solo le daba golosinas" .

Además, el testigo comentó que le ofreció llevar al niño a un centro médico debido a que estaba vomitando. Pero Laurta se negó porque "no quería llegar tarde a una reunión".

Durante el viaje, el ahora detenido le contó al taxista que su expareja "era una hija de puta", además de que "le había arruinado la vida".

El taxista dejó al doble femicida y a su hijo cerca del hotel de Gualeguaychú en que fue detenido. "Un familiar me envió la noticia y vi al niño muy igual en las fotos. Cuando lo reconocí, se me heló el alma", contó el trabajador.

"El domingo al mediodía le avisé a la Policía, llegó un móvil, me entrevistó y ahí se activó la alerta Sofía. Me dejó muy tranquilo cuando el niño estaba resguardado", añadió.

"Esa persona", en relación a Laurta, "estaba armada y me podría haber hecho algo", sentenció. El ahora detenido también está acusado de matar a un chofer de Uber llamado Martín Palacio.

El trayecto de Pablo Laurta

Facebook Pablo Laurta Facebook Pablo Laurta

Laurta vivía en Montevideo, viajó hasta el departamento de Salto y alquiló una cabaña por diez días.

Llegó a territorio argentino en kayak en una zona de montes y se dirigió al sur, hasta la localidad de Puerto Yeruá. Allí, se tomó un ómnibus hasta Concordia el martes 7 de octubre. Esa misma noche, contrató a Palacio, un chofer al que, según la investigación, posiblemente conocía, dado que se "saludaron amigablemente".

Si bien lo contactó para ir a Rafaela (provincia de Santa Fe), el auto Toyota Corolla se trasladó hasta Córdoba. A las pocas horas de comenzado el recorrido, los dos celulares de Palacio fueron apagados.

Con el arma que estaba a su nombre, Laurta mató a su exmujer y exsuegra, según establece la investigación policial. Según las autoridades, ya está "comprobado" por la Policía de Córdoba que Laurta es el autor material del hecho.