"¿Por qué te bajaste a pelear, cagón?": taxista mantuvo un fuerte cruce con una pareja y gremio del taxi evalúa su manejo de la ira

Un taxista mantuvo un fuerte cruce con una pareja tras un incidente de tránsito ocurrido en los últimos días y deberá asistir a varias entrevistas para que se evalúe su manejo de la ira , luego de que el hecho quedara grabado en las redes sociales y llegara a la Gremial Única del Taxi.

Según se puede ver en el video, difundido en las redes por varios perfiles, el taxista entabló una discusión con una pareja que manejaba adelante de él, luego de que el hombre al volante se bajara del auto para discutir por una situación de tránsito que no quedó esclarecida.

En el principio del video se puede escuchar como el trabajador le pregunta al otro conductor (que no se ve en la cámara) "¿por qué te bajaste a pelear, cagón de mierda?", mientras la acompañante le gritaba "estoy con los niños" y "qué hijo de puta".

"Si te bajaste a pelear tenés que recibir, gil", continuó gritando el taxista, que incluso amenazó con lanzar gas pimienta al conductor.

Finalmente el hecho no pasó a mayores, pero el video se subió a las redes sociales. Óscar Dourado, presidente de la Gremial Única del Taxi, dijo en una entrevista con Subrayado que otro taxista le compartió a la directiva la grabación, y decidieron tomar cartas en el asunto.

La directiva envió el video al área de Atención al Cliente, que identificó al taxista y lo citó para que realice sus descargos. Tras ello, fue entrevistado por personal del Departamento de Recursos Humanos para que evaluara si estaba en condiciones de realizar sus tareas.

El taxista será analizado por un psicólogo del sindicato, que analizará si el empleado debe tener nuevas entrevistas "para mejorar en el manejo de la ira".

Dourado explicó que "uno de los elementos que integran el curso para ingresar al servicio del taxi es el manejo de la ira", ya que un enojo mal manejado puede derivar en accidentes de tránsito o a maniobras inadecuadas. "Nosotros llevamos lo más preciado que es la familia uruguaya y somos muy cuidadosos de eso".

Además, recordó que en los taxis ya trabajan hace ocho años con un sistema "por puntos" para los conductores. Los taxistas pierden un punto por cada sanción grave, pero pueden recuperarlos si no cometen una infracción similar "a los seis meses, a los ocho meses y al año".