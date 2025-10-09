Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / SELECCIÓN URUGUAYA

Preocupación en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa por el estado de la cancha de uno de los estadios en los que jugarán en Malasia

El estado del campo de juego de unos de los estadios causó malestar en la selección uruguaya

9 de octubre 2025 - 12:44hs
Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Foto: Leonardo Carreño

En la selección uruguaya de Marcelo Bielsa generó preocupación el estado de la cancha de uno de los dos estadios en los que el combinado jugará en Malasia sus amistosos de la Fecha FIFA de octubre.

La celeste jugará este viernes ante República Dominicana en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur y el próximo lunes lo hará ante Uzbekistán en el Estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca. Ambos partidos a la hora 09:45 de Uruguay.

Estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca
Estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca / Archivo

Estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca / Archivo

Ese segundo estadio es el que causó malestar en la selección por el estado del campo de juego.

Así es el estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca:

 Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y Rodrigo Zalazar
SELECCIÓN URUGUAYA

"No, big problem no": la aclaración de Marcelo Bielsa al traductor de la conferencia de prensa en Malasia, lo que dijo sobre Kike Olivera y la falta de figuras de la selección uruguaya

“Estrellas de Uruguay”: al afiche con el que se promocionó el partido de la selección uruguaya vs República Dominicana en Malasia
SELECCIÓN URUGUAYA

"Estrellas de Uruguay": el afiche con jugadores que no estarán con el que se promocionó el partido de la selección uruguaya vs República Dominicana en Malasia y los precios de las entradas

Embed

La cancha, que cuenta con césped natural, está “fea”, según indicaron a Referí fuentes celestes que están en Malasia.

Estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca
Vestuario del Estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca

Vestuario del Estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca

En ese sentido, ya se cursó una queja a los organizadores de los partidos, quienes le aplicarán una multa al combinado por no asistir con sus principales figuras.

El Estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca, a 145 kilómetros de Kuala Lumpur, donde concentró Uruguay, fue inaugurado en abril de 2004 y tiene capacidad para 40.000 espectadores, uno de los de mayor capacidad de Malasia.

El otro estadio, “espectacular”

Con respecto al Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur, donde Uruguay jugará este viernes, desde la selección señalaron que está “espectacular” en todos sus aspectos.

Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur
Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur

Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur

Este escenario cuenta con capacidad para 87.411 espectadores y fue inaugurado en 1996 para recibir los Juegos de la Mancomunidad Británica de 1998.

Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur
Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur

Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur

Es el estadio donde juega la selección de Malasia, la que recientemente se ha visto envuelta en un escándalo por futbolistas nacionalizados.

Temas:

selección uruguaya Marcelo Bielsa Malasia República Dominicana

Seguí leyendo

Las más leídas

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Miguel Ángel Russo
ARGENTINA

Luto en el fútbol: murió el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo

Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana este viernes por el primer amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

El golpe del futbolista togolés del Guangxi Pingguo, Samuel Asamoah
CHINA

El impactante golpe de un futbolista contra la valla publicitaria por el que se rompió el cuello y que puede dejarlo discapacitado de por vida

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos