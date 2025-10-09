Preocupación en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa por el estado de la cancha de uno de los estadios en los que jugarán en Malasia

En la selección uruguaya de Marcelo Bielsa generó preocupación el estado de la cancha de uno de los dos estadios en los que el combinado jugará en Malasia sus amistosos de la Fecha FIFA de octubre.
La celeste jugará este viernes ante República Dominicana en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur y el próximo lunes lo hará ante Uzbekistán en el Estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca. Ambos partidos a la hora 09:45 de Uruguay.
Ese segundo estadio es el que causó malestar en la selección por el estado del campo de juego.
Así es el estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca:
La cancha, que cuenta con césped natural, está “fea”, según indicaron a Referí fuentes celestes que están en Malasia.
En ese sentido, ya se cursó una queja a los organizadores de los partidos, quienes le aplicarán una multa al combinado por no asistir con sus principales figuras.
El Estadio Hang Jebat de la ciudad de Malaca, a 145 kilómetros de Kuala Lumpur, donde concentró Uruguay, fue inaugurado en abril de 2004 y tiene capacidad para 40.000 espectadores, uno de los de mayor capacidad de Malasia.
El otro estadio, “espectacular”
Con respecto al Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur, donde Uruguay jugará este viernes, desde la selección señalaron que está “espectacular” en todos sus aspectos.
Este escenario cuenta con capacidad para 87.411 espectadores y fue inaugurado en 1996 para recibir los Juegos de la Mancomunidad Británica de 1998.
Es el estadio donde juega la selección de Malasia, la que recientemente se ha visto envuelta en un escándalo por futbolistas nacionalizados.