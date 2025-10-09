"No, big problem no": la aclaración de Marcelo Bielsa al traductor de la conferencia de prensa en Malasia, lo que dijo sobre Kike Olivera y la falta de figuras de la selección uruguaya

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , y el futbolista celeste, Rodrigo Zalazar, hablaron este jueves en conferencia de prensa en Malasia, en la previa del partido ante República Dominicana y del próximo lunes ante Uzbekistán (ambos a las 09:45 horas de Uruguay).

Con un traductor mediante, el DT celeste explicó detalles de los partidos y de la convocatoria, mientras que Zalazar respondió en inglés.

Marcelo Bielsa: “Muy entusiasmados por poder jugar en un estadio como éste , en un país como éste. Muy contento.

Rodrigo Zalazar: “Estamos muy emocionados por jugar el partido aquí, en este fantástico país. Creo que es una gran oportunidad para todos nosotros y para la gente que nos vea aquí, también es agradable y, como dice el entrenador, estamos muy felices y lo estamos esperando.

MB: “Uzbekistán, por ser partícipe en el Mundial, ya es un antecedente importante y en cuanto a República Dominicana tiene algunos jugadores resaltados y la mayoría jugando en ligas importantes. Para nosotros eso significa que vamos a encontrar un rival de nivel”.

La convocatoria de los jugadores, con varias bajas de figuras

MB: “Los jugadores que convoqué son los que yo considero necesarios que participen a medida que se acerca el Mundial y necesitamos observar a la mayoría”.

Su filosofía de juego y cómo la siguen sus jugadores

MB: “Bueno, yo hace dos años que trabajo en el fútbol uruguayo. Todos estos jugadores han participado del proceso del período para llegar al Mundial y llevamos muchos entrenamientos donde se transmite el estilo y el modelo de juego”.

¿Por qué Valverde y jugadores importantes que no están en el partido no van a jugar?

MB: “Esa pregunta es la misma que me hicieron antes. La voy a responder con el mismo criterio. A medida que se acerca el Mundial es importante, muy importante, ver a jugadores, a la totalidad de los jugadores que tienen opciones de participar en junio 2026”.

Lo que dijo sobre Kike Olivera y su no convocatoria, lo que generó polémica

MB: “Kike Olivera es un jugador convocable, que se lo puede convocar, y no hay ningún jugador que esté en este momento definido que vaya a participar del Mundial o que esté fuera del Mundial. Yo quiero decir es que no hay ningún jugador hoy que esté fuera del Mundial o que esté confirmado para ir al Mundial. Ni una cosa ni la otra. No está definido quién va al Mundial”.

1700581322764.webp Kike Olivera AUF

Sobre las bajas de figuras y la multa que recibe la selección

MB: “Bueno, sé que hay una dificultad reglamentaria, pero no puedo opinar, porque no conozco el caso en profundidad”.

En ese momento, el traductor en inglés habló de un “big problem”, y Bielsa le aclaró: “No, big problem no, una dificultad reglamentaria”. “No conozco el caso en profundidad”, agregó.

Su opinión sobre Uzbekistán y Republica Dominicana y la aclaración al traductor

MB: “Y respecto de una pregunta anterior, mi opinión sobre es que tiene el antecedente de que va a ir al Mundial, que eso es una diferencia con República Dominicana y que República Dominicana tiene muchos jugadores jugando fuera de su país, en ligas importantes. Esa fue una primera pregunta donde yo no me expresé bien, usted dijo que la diferencia era que Uzbekistán era muy buen equipo, pero yo no dije eso. Dije que la diferencia era que Uzbekistán, como dato importante, es que va al mundial. Y República Dominicana, como dato importante, es que tiene muchos jugadores jugando fuera del país”.

Rodrigo Zalazar sobre Marcelo Bielsa como entrenador

RZ: “Siempre he dicho que tener un entrenador con todo el conocimiento que tiene Marcelo es un placer, porque como jugadores intentamos aprender cada día más y más, y obviamente cuando tienes a alguien como él cada día tratando de darte consejos, tratando de mejorar tu fútbol, creo que realmente tienes que tomar. Es un placer ayudarlo como entrenador. Hay cosas que todos debemos aprender todos los días. Estamos contentos de ayudarlo como entrenador y lo estamos aprendiendo cada día”.