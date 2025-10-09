Dólar
FLORIDA

Una mujer de 72 años fue detenida en Florida por matar a balazos al perro de su sobrino luego de una discusión

De acuerdo con el parte oficial, el hecho ocurrió próximo a las 20:40 horas de este miércoles sobre la calle Joaquín Suárez

9 de octubre 2025 - 10:29hs
Una mujer de 72 años mató al perro de su sobrino

Una mujer de 72 años mató al perro de su sobrino

Pexels

En la noche de este miércoles, la Policía de Florida detuvo a una mujer de 72 años tras efectuar varios disparos de arma de fuego contra el perro de su sobrino, un hombre de 47 años, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía local a El Observador.

De acuerdo con el parte oficial, el hecho ocurrió próximo a las 20:40 horas de este miércoles, sobre la calle Joaquín Suárez.

Allí, una mujer de 72 años efectuó varios disparos contra el perro de su sobrino, un hombre de 47, luego de discutir con él. El animal murió en el lugar producto del ataque.

Tras tomar conocimiento de lo que pasó, la Policía se dirigió al lugar y encontró a la septuagenaria encerrada en su habitación.

Mediante una breve comunicación, los oficiales convencieron a la mujer de que saliera del cuarto para verificar su estado de salud.

Luego, la anciana fue trasladada junto a su sobrino a dependencia policial, donde les tomaron declaración de lo que pasó.

En el lugar, el personal policial encontró un revólver calibre 22, tres vainas y cuatro cartuchos de arma de fuego.

En la escena de los hechos trabajó el Departamento de Policía Científica y Fiscalía Departamental, quien ordenó la incautación del arma, y elevación de antecedentes.

