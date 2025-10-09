"Cuando se fue todos lloraban en el vestuario": Junior Firpo, figura de República Dominicana, y sus recuerdos de Marcelo Bielsa en Leeds y su exigente "murderball"

Junior Firpo y el "murderball" de Marcelo Bielsa en Leeds

Junior Firpo , la principal figura de República Dominicana , se reencontrará con su exentrenador en Leeds United de Inglaterra, Marcelo Bielsa , cuando se enfrente a la selección uruguaya este viernes (09:45 horas) en Malasia, en el amistoso entre ambos combinados en Kuala Lumpur.

El jugador de 29 años jugó cuatro temporadas en Leeds, entre 2021 y 2025, donde coincidió con el rosarino, que dirigió ese club entre 2018 y 2022.

El lateral zurdo formado en el FC Barcelona ha hablado de Bielsa y recuerda sus entrenamientos y su estilo.

“Estaba un poco loco, como dice su apodo, pero para bien”, dijo en 2023. “Era muy obsesivo con los detalles. Hasta que no dabas un buen pase, no valía la pena. Y podrías repetirlo 50 veces”, agregó.

Sobre lo detallista que era Bielsa, señaló: “No importa que hayas marcado el gol, si el balón no se movió bien o con la rotación correcta que él pensaba, no se hizo bien”.

Firpó también recordó cómo fue el momento de su salida de Leeds, lo que caló hondo en el plantel.

“Fue una de las despedidas de un entrenador más duras que he vivido”, expresó. “Todos los jugadores que llevaban varios años con él lloraban en el vestuario. Fue como cuando sabes que algo se va a hundir, pero prefieres que se hunda con él que salvarlo con alguien más, era ese sentimiento”.

“Nos salvamos milagrosamente en el último partido y mantuvimos la categoría, pero la afición cantaba su nombre. Fue una decisión muy difícil para el club”, agregó el dominicano.

El duro “murderball” de Bielsa

El futbolista también ha recordado como era el “murderball” de Bielsa, el duro entrenamiento del entrenador que consiste en un 11 contra 11 en el que cada jugador sigue a su marca en un "fútbol sin reglas".

“Jugábamos sin parar, sin faltas, sin cortes y con gente del staff alrededor el campo para que en cuanto saliera el balón te lo tiraban rápido porque el balón tenía que estar en juego. Es fatiga máxima”, contó.

"Juegas a 200 pulsaciones. Hacíamos 8-10 partes, casi como un partido. ¡Y eso era un entrenamiento! En el 'murderball' he llegado a hacer datos mucho más altos que en partidos", agregó.

Firpo y su vuelta al Betis

El Betis anunció el pasado 17 de julio que el lateral hispano-dominicano Junior Firpo fichó por el club andaluz hasta junio de 2028, culminando así su vuelta al equipo donde se formó antes de marcharse a Barcelona y, después, a Leeds United.

"Bienvenido Junior Firpo", señaló el mensaje que abre el vídeo difundido por el conjunto bético en sus redes sociales en el que reveló la llegada del defensa internacional dominicano.

El jugador entró en 2014 en la cantera del equipo verdiblanco y debutó con el primer equipo cuatro años después.

Tras disputar 43 encuentros, Firpo recaló en 2019 en el Barcelona, donde estuvo dos temporadas, antes de poner rumbo a Inglaterra.

El futbolista competirá en la banda zurda con el francés Romain Perraud y el suizo Ricardo Rodríguez.

Firpo nació en Santo Domingo y emigró a España cuando tenía seis años. Su familia se estableció en Benalmádena, provincia de Málaga, donde empezó a jugar al fútbol en el Atlético Benamiel, el Tiro Pichón y el Puerto Malagueño. Después, pasó a ser jugador del Betis.