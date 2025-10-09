Uruguay vs República Dominicana: lo que dice la Inteligencia Artificial para el amistoso de la selección de Marcelo Bielsa en Malasia y su pronóstico

La selección uruguaya enfrenta a República Dominicana este viernes a las 09:45 horas en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur en un partido amistoso en el que Marcelo Bielsa probará a varios jugadores que no suelen tener minutos y para el que la Inteligencia Artificial (IA) ya tiene su pronóstico.

Referí consultó a la IA Grok, de la red social X, sobre “Qué resultado se puede esperar para el amistoso entre Uruguay y Republica Dominicana”.

La IA hizo un análisis y tuvo en cuenta que la celeste jugará sin sus figuras y con varios suplentes.

Análisis del Amistoso Uruguay vs. República Dominicana (10 de octubre de 2025): " El partido amistoso entre la selección de Uruguay y la de República Dominicana se disputará este viernes 10 de octubre de 2025 en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur, Malasia, como parte de la fecha FIFA”.

“Este es el primer encuentro histórico entre ambos equipos (no hay antecedentes H2H), y Uruguay viaja con un plantel alternativo dirigido por Marcelo Bielsa, enfocado en dar minutos a jugadores jóvenes y menos habituales (17 convocados, incluyendo debutantes como Cristopher Fiermarín, Santiago Mouriño, Juan Manuel Sanabria e Ignacio Laquintana). No están disponibles por lesiones figuras clave como Darwin Núñez, Facundo Pellistri, Sergio Rochet o Cristian Olivera”.

Posible alineación probable: Franco Israel en el arco; defensa con José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño y Marcelo Saracchi; y en ataque, Federico Viñas compitiendo con Agustín Álvarez o Luciano Rodríguez.

República Dominicana, dirigida por Marcelo Neveleff, llega con un equipo que incluye a jugadores como Heinz Morschell, Noah Dollenmayer, Jimmy Kaparoos y Edison Azcona (figuras en la reciente Copa Oro). Regresa el portero Noam Bauman, pero el equipo viene de una derrota 3-0 ante Jordania en setiembre y una eliminación temprana en la Gold Cup 2025 (perdió con México, Costa Rica y empató con Surinam).

Grok destacó también que Uruguay se ubica 14° en el Ranking FIFA y sus últimos cinco resultados: E (1-1 vs Chile), V (3-0 vs Perú), E (0-0 vs Brasil), V (4-0 vs Bolivia), D (0-1 vs Colombia)

República Dominicana se ubica 141° en la clasificación y sus últimos partidos fueron: D (0-3 vs Jordania), E (1-1 vs Suriname), D (0-1 vs Costa Rica), D (0-3 vs México), V (2-0 vs Dominica).

“Uruguay clasificó al Mundial 2026 en 4° lugar de Eliminatorias Sudamericanas (28 puntos). República Dominicana lucha en Concacaf, con solo 1 victoria en sus últimos 6 amistosos/internacionales”.

Junior Firpo, figura de República Dominicana Junior Firpo, figura de República Dominicana

"Victoria cómoda de Uruguay"

Predicción y Resultado Esperado: “Dada la disparidad en rankings (Uruguay 127 posiciones arriba), experiencia y forma, se espera una victoria cómoda de Uruguay por 3-0 o 4-0”.

“Bielsa usará el partido para probar rotaciones, pero la calidad técnica y física de La Celeste debería dominar, especialmente en posesión (Uruguay promedia 55-60% en recientes juegos) y contraataques. República Dominicana podría resistir en el primer tiempo (ganan el 50% de sus mitades iniciales en casa/rival), pero fatigará y concederá goles en la segunda mitad".

Pronóstico detallado (basado en tendencias): Resultado final: Uruguay 3-1 República Dominicana (o clean sheet si Bielsa prioriza defensa).

Goles totales: Más de 2.5 (Uruguay anota ≥2 en 70% de amistosos recientes).

Otros: Uruguay gana el primer tiempo (probabilidad 60%); bajo riesgo de tarjetas (amistoso neutral).

“Este encuentro es ideal para Uruguay para ganar confianza antes de enfrentar a Uzbekistán (13/10) y rivales como México y EEUU en noviembre”, señaló Grok.