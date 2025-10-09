El Premio Figari 2025 ya tiene dueño: quién es el artista ganador y cuándo se podrá ver su obra

El artista, crítico, docente y teórico del arte Luis Camnitzer es el ganador del Premio Figari 2025 , en reconocimiento a la trayectoria artística de un hombre clave en el arte conceptual latinoamericano.

Camnitzer nació en 1937 en Alemania pero a los pocos meses su familia se refugió en Uruguay y él adquirió la ciudadanía uruguaya. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, complementó su aprendizaje de técnicas de grabado con Adolfo Pastor y también cursó estudios en la facultad de Arquitectura de Montevideo.

En 1957 volvió a Alemania con una beca para estudiar en la Academia de Múnich y profundizar en sus estudios de escultura y grabado. Luego regresó a Uruguay y ganó la Beca Guggenheim para estudiar grabado en Estados Unidos, donde se radicó a partir de 1964 y donde es profesor emérito de la State University of New York College.

Artista, curador, crítico de arte y académico, Camnitzer estuvo a la vanguardia del Arte Conceptual . Su obra abarca el grabado, la escultura y la instalación, y se caracteriza por una mirada crítica sobre los sistemas de poder, los límites del lenguaje y el diálogo entre el arte y la pedagogía.

"Luis Camnitzer ocupa un lugar fundamental en el arte contemporáneo nacional por su capacidad de unir la práctica artística con la reflexión crítica y pedagógica", expresó el tribunal del Premio Figari –integrado por Pilar González, Carolina Porley y Martín Craciun–, que le otorgó por unanimidad el reconocimiento este año.

"La decisión de este jurado se toma en la certeza de que se trata de un artista uruguayo con una trayectoria sólida, larga y solvente de más de seis décadas, y de gran trascendencia nacional e internacional. Su trabajo, atravesado por el conceptualismo, cuestiona los límites entre lenguaje e imagen, memoria e historia, proponiendo siempre una posición activa frente al poder, la violencia y los sistemas de conocimiento, así como nuevas formas de pensar la relación entre arte y política", expresó el jurado.

Además, el tribunal se refirió también a su vinculación con el arte nacional, incluso desde que decidió vivir y trabajar en Nueva York. "Pese a estar radicado en Estados Unidos desde los sesenta, Camnitzer ha estado en permanente relación con el ambiente artístico local, no sólo como expositor, sino como docente, ensayista, polemista, aportando a la formación artística y la reflexión sobre la situación de las artes visuales en el país".

Camnitzer representó a Uruguay en la 43ª Bienal de Venecia en 1988 y ha expuesto obras en la Bienal de La Habana, la Bienal de Whitney y Documenta 11. En 1986 y 2012 su obra fue expuesta en el Museo Nacional de Artes Visuales (Mnav) y en 2018 una retrospectiva de su obra fue presentada en el Museo Reina Sofía.

Sus obras están presentes en la colección de más de 45 museos entre los que se encuentran prestigiosas instituciones como el Tate Modern o el MoMa.

El Premio Figari es uno de los mayores reconocimientos a la trayectoria de los artistas plásticos y visuales del Uruguay. Fue instituido por el Banco Central del Uruguay en el año 1995 y desde 2010 está gestionado por el Museo Figari y la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Según adelantó el Museo Figari en su anuncio, la exposición de sus obras se visitar en noviembre de este año aunque no aportaron más detalles.