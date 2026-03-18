Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 18 de marzo

El cielo estará nuboso y algo nuboso Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 18 de marzo una jornada con cielo mayormente nuboso, presencia de viento del sector sureste y probabilidad de precipitaciones en algunas zonas del país, con temperaturas que oscilarán entre los 17 °C y los 30 °C según la región.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Montevideo y Área Metropolitana En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 20 °C y la máxima de 25 °C. Durante la mañana el cielo se presentará cubierto a nuboso, con períodos de algo nuboso, acompañado de vientos del sureste de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 a 50 km/h. Hacia la tarde y la noche, se espera una mejora relativa con cielo nuboso a algo nuboso, mientras que el viento rotará al este con intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Este En la región este, Inumet prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. La mañana estará marcada por cielo cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, junto con neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 a 50 km/h en zonas costeras. Para la tarde y noche, el cielo continuará nuboso a algo nuboso, con probables precipitaciones aisladas y persistencia de neblinas, mientras el viento rotará al sureste y este con similares intensidades.

Oeste En el oeste, la temperatura irá de 17 °C a 28 °C. La mañana se presentará cubierta a nubosa, con períodos de algo nuboso y baja probabilidad de lluvias, con vientos del sureste de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en la costa. Durante la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso a algo nuboso, con vientos del sureste al este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40-50 km/h en zonas costeras.

Norte En el norte, Inumet anticipa temperaturas entre 17 °C y 30 °C, siendo la región más cálida del país. En la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas en mejora y presencia de neblinas, con vientos del sureste y este de 20 a 40 km/h. Hacia la tarde y noche, el tiempo se estabilizará con cielo nuboso a algo nuboso y vientos de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. El organismo prevé así una jornada con condiciones variables, viento persistente y focos de inestabilidad, especialmente en el este del territorio.