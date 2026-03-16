Una nueva frecuencia se suma al dial de las radios públicas

Una nueva frecuencia se adjudicó al Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional ( Secan ) y pasará a ser parte del conjunto de radios públicas .

Según consta en una resolución del Ministerio de Industria, con fecha del 3 de marzo de 2026, se le asignó al Secan la frecuencia 98.3 FM de Montevideo; que se suma a las emisoras Radio Uruguay , Babel FM , Radio Cultura y Radio Clásica en el conjunto de emisoras gestionadas por el estado.

De acuerdo al texto, firmado por la ministra Fernanda Cardona y el presidente Yamandú Orsi, el Secan solicitó la asignación de frecuencias de radiodifusión en frecuencia modulada (FM) para operar en el departamento de Montevideo y una investigación de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), "identificó un único canal potencialmente viable para ser asignado" . El canal 252 , frecuencia 98.3 MHz .

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"La naturaleza del solicitante, como organismo público estatal sin fines de lucro, justifica el procedimiento de asignación directa ", señala la resolución y asegura que "no existen obstáculos que impidan acceder a lo solicitado" y hacer posible la asignación de la señal.

La dirección de las radios públicas se encuentra en manos de la directiva del Secan, presidida por Erika Hoffmann, desde la renuncia de Daniel Ayala, quien se desempañaba como director de Radiodifusión del Sodre.

Según informó en su momento Informativo Carve y confirmó El Observador, Ayala puso su cargo a disposición luego de una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura en la que se manifestaron diferencias en la asignación del presupuesto destinado a las radios.