Aguada le ganó agónicamente a Biguá como visitante en el arranque de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Arrancó este jueves la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026 con tres partidos. Ganaron Hebraica Macabi, Urunday Universitario y uno de los grandes, Aguada.

En cancha de Larre Borges, Hebraica Macabi derrotó 84-81 a Unión Atlética.

Federico Haller fue el goleador del partido con 15 puntos mientras que Arnold Louis y Andre Nation metieron 14 cada uno y Jalen Canty puso 13.

El goleador del partido fue Juan Ignacio Ducasse, con 19 tantos, con 4 de 8 en triples.

Urunday Universitario superó por amplio margen, jugando como local, a Welcome.

Con 18 puntos de Santiago Massa, 17 de Emmitt Holt y también 17 de Eric Demers, el estudioso ganó 111-73. En la W resultó goleador Marquis Moore con 26.

Uno de los candidatos y pesos pesado del torneo, Aguada cerró la jornada visitando a Biguá, uno de los equipos que se armó bien con aspiraciones a estar en la parte alta de la tabla.

Aguada ganó 90-87 en un partido tan parejo como cambiante, tolerando en la última bola un intento de triple que bien pudo llevar el encuentro a alargue.

El ex NBA Earl Clark se estrenó con 25 puntos. Juan Santiso aportó 20 mientras que en los locales Deshone Hicks fue el goleador con 21.

Nacional vs Peñarol en el complemento de la fecha

Este viernes se complementa la etapa con tres encuentros.

Nacional recibirá en el Polideportivo del Gran Parque Central a Peñarol.

El partido se verá por VTV en cable y por BasquetPass en streaming. Comenzará a la hora 21.15.

A la hora 20.30, Defensor Sporting recibirá a Goes en cancha de Welcome.

A la misma hora, Malvín recibirá en El Canil a Cordón.

