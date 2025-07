Aguada se pone en modo revancha: Donald Sims vuelve para sacarse una espina y Germán Cortizas analiza los otros extranjeros

Fue así que en junio se acordaron las renovaciones de Juan Santiso, Agustín Zuvich, Federico Pereiras y Santiago Vidal.

El único que tenía contrato por una temporada más era Joaquín Osimani.

De esa forma, el rojiverde repetirá a sus cinco fichas nacionales.

En Puro Básquetbol que se emite por Sport 890, Cortizas habló de las posibilidades que tiene Aguada para contratar a las tres fichas innominadas.

Al Thornton estuvo cerca de volver, en las finales con Nacional

editadas-(44).webp Al Thornton y Anthony Danridge Leonardo Carreño

"Al Thornton no es una posibilidad, tengo relación muy buena con él, lo aprecio mucho y entiendo que él a mí también, pero tengo entendido que ya arregló en Peñarol, en Argentina", dijo el DT.

Thornton, exjugador de Los Angeles Clippers, Washington Wizards y Golden State Warriors en la NBA, llegó a Uruguay para la temporada 2018-2019 y fue campeón con Aguada en finales ante Malvín.

Retornó en la temporada siguiente, con el certamen también comenzado, y volvió a ser campeón, pandemia mediante, en finales contra Trouville.

En la Liga abreviada de 2021 se fue eliminado por Capitol en el play-in.

Es reconocido como uno de los mejores jugadores extranjeros que ha pasado por la Liga Uruguaya y a los 41 años sigue vigente y codiciado en el mercado sudamericano.

Cortizas reveló que cuando Jamil Wilson se desgarró en la serie final ante Aguada, llamó a Thornton y acordó su retorno. Sin embargo, el desgarro no fue impedimento para que Wilson pudiera seguir jugando la serie donde fue el mejor de Aguada.

Descartado el retorno de Jamil Wilson a Aguada

Jamil Wilson de Aguada en las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol ante Nacional.jpg Jamil Wilson de Aguada FOTO: @LUB_Uy

"Lo de Jamil es muy difícil, el año pasado llegó desde Osos de Manatí que este año quedaron afuera muy temprano por armarse a último momento y para el año próximo no quieren que les pase lo mismo, se quieren armar temprano y por las fechas que están manejando sería imposible que lo pudiéramos tener", dijo Cortizas.

Osos de Manatí es uno de los equipos de la liga de Puerto Rico y los jugadores extranjeros van jugando por distintos equipos y ligas del continente siempre y cuando los calendarios no se les superpongan.

Luis Santos, una opción para que retorne

20240617 Luis Santos Aguada Peñarol, quinta final Liga Uruguaya de Básquetbol 2023-2024. Foto Leonardo Carreño (9).jpeg Luis Santos Foto: Leonardo Carreño

El dominicano Luis Santos vuelve a ser una opción para Aguada tras jugar una temporada en Peñarol sin suceso.

Cabe entonces recordar que el actual plantel de Aguada se armó con la base del Biguá que fue bicampeón en las temporadas 2021 y 2021-2022, llegando hasta semifinales en 2022-2023 donde sucumbió con el Nacional de Álvaro Ponce.

Aguada le contrató a su tridente de extranjeros (Donald Sims, Luis Santos y Victor Rudd), a Pepo Vidal y a Diego García Pena para consagrarse campeón de la Liga 2023-2024, en finales aplastantes contra Peñarol (4-1).

"Santos es una opción, obviamente, pero hay varios equipos de Argentina que lo quieren, es pretendido a nivel sudamericano, por eso estamos mirando a otros jugadores", dijo Cortizas.

Boca Juniors, flamante campeón de la Liga Nacional Argentina, quiere a Santos porque el colombiano Andrés Ibergüen se viene a jugar por Peñarol en Uruguay.

Cuando Santos se fue a Peñarol, Aguada contrató a Frank Hassell, campeón con Hebraica Macabi en 2022-2023. Hassell jugará la próxima liga en Biguá.

"Donald Sims quiere tener revancha"

20250522 Donald Sims y Ernesto Oglivie Aguada Nacional Liga Uruguaya de Básquetbol 2024-2025. Foto: @LUB_Uy Donald Sims y Ernesto Oglivie Foto: @LUB_Uy

El mejor extranjero de la Liga Uruguaya en los últimos cinco años, Donald Sims, seguirá en Aguada.

"No está 100% confirmado, pero quiere tener revancha y quiere venir. Está jugando en México, está bastante encaminada su continuidad, pero está en mi misma situación. Cuando terminó la Liga pasada, antes de irse, preguntó si seguíamos todos. Falta que termine su temporada en México y ver su contrato", expresó Cortizas.

La temporada pasada, Sims jugó su segunda temporada en Aguada porque los hinchas hicieron una colecta para lograr que se quedara pagando su elevado contrato.

Victor Rudd es una posibilidad pese a sus "altibajos emocionales"

20250203 Victor Rudd, Peñarol, debut Urunday Universitario, liga Uruguaya de Básquetbol 2024-2025. Foto: @LUB_Uy Victor Rudd Foto: @LUB_Uy

Rudd fue bicampeón con Biguá con Vidal, Sims y compañía y dejó al club en plena tercera temporada, siendo clave su intempestiva salida para que el Pato no consiguiera el tricampeonato.

Aguada lo contrató en 2023-2024 y volvió a ser campeón.

Peñarol buscó su presencia para el cierre de la temporada 2024-2025 pero su rendimiento no fue el mismo, no pudo acoplarse al equipo y tuvo un duro encontronazo con Luciano Parodi que trastocó la interna del plantel.

"El año pasado estuvo a punto de venir, nos dio la prioridad a nosotros. Habíamos hablado unas semanas antes, pero estaba en Catar con contrato y fuimos por Jamil (Wilson) con un contrato garantido. No nos arrepentimos porque Jamil es un gran jugador. A Rudd no me lo han planteado hoy en día, el año pasado sí, estuvo dentro de las posibilidades. No tengo problemas personales y acá ponemos en la balanza lo bueno y lo malo, con el equipo siempre por delante de las individualidades, pero si es un jugador que viene a hacer campeón al equipo, el grupo lo va a soportar y nosotros también. No es un problema personal, sabemos que tiene altibajos emocionales pero no deja de ser un jugador con muchísimo talento y ganador", afirmó Cortizas.

"Estamos buscando un 4 como Jamil Wison. Tenemos para el 4 a Zuvich y a juveniles como (Agustín) Gentile, pero no tenemos un 4 tirador y que pueda poner la pelota en el piso. Ahí no podemos fallar en la elección. No podemos fallar en la elección de ningún extranjero", manifestó el entrenador.

Por último, Cortizas afirmó que Matías Benítez "seguramente repita como sub 23".

El DT desea comenzar a entrenar en agosto pero primero deberá sostener una reunión con la dirigencia, esta semana, aún sin día agendado.