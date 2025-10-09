Juan Saint-Upery mejor su récord nacional en 50 m espalda en natación e igualó una marca de 24 años

El nadador de 18 años de Biguá, Juan Ignacio Saint-Upery, tuvo un enorme destaque el pasado fin de semana al batir el récord nacional del 50 m espalda de natación y también el récord del 100 m en el mismo estilo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Saint-Upery, quien cumplirá 19 años el 26 de diciembre, compitió en un torneo que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la piscina olímpica (50 metros) del Campus de Maldonado.

Su marca fue de 26.56 con la cual superó a su propio récord de 26.80, logrado en el Nacional del año pasado , en Maldonado.

En la misma competencia, Saint-Upery ganó el 100 m espalda con un registro de 58.18 igualando el récord nacional de Diego Gallo quien ostenta esa marca desde el 24 de julio de 2001, en el Mundial de Fukuoka.

NATACIÓN Angelina Solari campeona en 50 y 100 m libre del Sudamericano juvenil de Río de Janeiro en natación

NATACIÓN Leo Nolles fue el gran destaque de Uruguay en un Mundial de natación donde brillaron Leon Marchand, Summer McInstosh y una niña de 12 años, Yu Zidi

Juan Ignacio Saint-Upery es el hermano menor de Santiago Saint-Upery, destacado pechista de Biguá que fue semifinalista mundial juvenil y que representó a Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

El hermano del medio es Agustín Saint-Upery, jugador de la selección uruguaya de waterpolo.

Los clubes utilizaron este torneo para hacer un apronte para el Nacional de pileta larga que se disputará a fines de noviembre.

Los nadadores juveniles que regresaron del Sudamericano de Río de Janeiro no compitieron.

Intendencia de Maldonado ganó en juveniles A, Olimpia en juveniles B y Biguá en mayores.

En Olimpia, Samuel Santos, Ignacio Arbiza, Benjamín Amaral y Matías Vázquez lograron el récord juvenil B de 4x100 combinado con una marca de 4.04.24.

Los clubes se aprontan ahora para el Nacional de Juveniles que se disputará a fines de mes en Maldonado.