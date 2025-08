Leo Nolles fue el gran destaque de Uruguay en un Mundial de natación donde brillaron Leon Marchand, Summer McInstosh y una niña de 12 años, Yu Zidi

Mejor aún que en el 50, había sido la marca que Nolles logró en el 100 metros libre.

En esa prueba, la que lo llevó a los Juegos Olímpicos de París 2024, impuso una marca de 50.04, la más cercana al récord nacional que impuso Martín Kutscher en los Juegos Panamericanos de Rio 2007 con 49.70.

Su mejor marca era 50.41 lograda en junio del año pasado en Mallorca, poco antes de París 2024, donde logró desplazar a Aranda para obtener la plaza de universalidad para Uruguay en los Juegos.

Su 50.04 lo dejó como la segunda marca histórica para un uruguayo por delante del 50-08 que hizo Martín Kutscher en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el 50.10 de Gabriel Melconian del Sudamericano de Belén 2012.

Lucas De los Santos también mejoró sus dos marcas

Brasileño pero de ascendencia uruguaya, Lucas Davi De los Santos debutó internacionalmente con Uruguay tras defender en el plano local a Biguá.

En el 100 m mariposa logró su mejor marca personal con 56.53 (puesto 60º entre 76) y una progresión importante tras llegaron con un tiempo de 58.04.

Su estreno había sido en el 200 m libre donde también alcanzó su "personal best" con 1.56.34.

Nicole Frank y Abril Aunchayna sumaron un nuevo mundial

Abril Aunchayna disputó su tercer Mundial compitiendo en 50 y 100 m espalda donde se ubicó en el 42° puesto, en ambas pruebas, nadando por encima de sus récords nacionales.

Nicole Frank, de 21 años, corrió su cuarto Mundial de pileta larga. Fue 33ª en 200 combinado y 46ª en 100 pecho.

Léon Marchand y Summer McInstosh, los reyes del mundo

Un francés Léon Marchand supersónico y una canadiense Summer McIntosh en todo su esplendor, fueron los grandes protagonistas de los momentos estelares de los Mundiales de natación en Singapur.

El récord de la semana: Léon Marchand supera a Ryan Lochte

20250803 SWIM - WORLD - 2025 natación Mundial Singapur 2025 France's swimmer Leon Marchand reacts after the final of the men's 400m individual medley swimming event during the 2025 World Aquatics Championships in Singapore on August 3, 2025. Manan VATSYAY Léon Marchand Foto: Manan Vatsyayana / AFP

A su llegada a Singapur, Léon Marchand había avisado de que tenía el récord del mundo de los 200 m combinados en el punto de mira.

Dicho y hecho. El nadador francés pulverizó la antigua marca del estadounidense Ryan Lochte (1.54.00) que databa de 2011 con un crono supersónico de 1.52.69.

En el momento de tocar la pared de la piscina del Sports Hub de Singapur, el nadador de 23 años celebró ese récord como un título, lo que llegaría un día después. Posteriormente añadió a su palmarés la medalla de oro de los 400 m combinados.

La carrera de la semana: batalla antológica en los 800 m femeninos

20250802 SWIM - WORLD - 2025 US' swimmer Katie Ledecky celebrates winning the final of the women's 800m freestyle swimming event during the 2025 World Aquatics Championships in Singapore on August 2, 2025. Oli SCARFF / AFP Katie Ledecky Foto: Oli Scarff / AFP

Era una de las pruebas más esperadas de la semana y no decepcionó. Por séptima ocasión de su inmensa carrera, la estadounidense Katie Ledecky conquistó el sábado el título mundial de los 800 libres, al término de una batalla antológica con la australiana Lani Pallister y la canadiense Summer McIntosh.

Codo con codo hasta los últimos metros, las tres mujeres estaban en disposición de hacerse con el récord del mundo -que ostenta Ledecky- durante buena parte de la carrera, nadando de forma casi sincronizada en medio de un público que no pestañeaba.

Al final, aunque sin nuevo récord, Ledecky, que nadaba entre las dos aspirantes, se impuso con 8.05.62 centésimas, superando con lo justo a Pallister (8.05.98). McIntosh fue bronce con 8.07.29. Tres cronos estratosféricos para una carrera histórica.

La triunfadora de la semana: el póker de oros de Summer McIntosh

20250803 Mundial de natación Singapur 2025 Canada's swimmer Summer McIntosh speaks to the press after the swimming event during the 2025 World Aquatics Championships in Singapore on August 3, 2025. Oli SCARFF / AFP Summer McIntosh Foto: Oli Scarff / AFP

La canadiense Summer McIntosh soñaba, antes de los Mundiales, con conquistar cinco títulos en una semana, algo que solo su ídolo Michael Phelps había logrado en la historia de la natación.

Solo bronce en la final de 800 m libres, la nadadora no alcanzó su objetivo, pero se fue de la ciudad-Estado asiática con cuatro títulos en una semana, un balance impresionante para la joven de apenas 18 años.

Pero McIntosh quiere más. "Creo que esto me hará seguir teniendo hambre, me hará avanzar. Aunque hubiera logrado cinco medallas de oro, hubiera querido más. Es mi mentalidad", declaró.

McIntosh ganó el oro en 200 y 400 combinado, en 200 mariposa y en 400 libre. Además, fue bronce en el 800 libre.

La sensación de la semana: Yu Zidi, de 12 años

20250803 SWIM - WORLD - 2025 natación China 12 años China's swimmer Yu Zidi reacts after a semi-final of the women's 200m butterfly swimming event during the 2025 World Aquatics Championships in Singapore on July 30, 2025. Oli SCARFF / AFP Yu Zidi Foto: Oli Scarff / AFP

La nadadora china Yu Zidi, de 12 años y que cumplirá 13 años en octubre, causó sensación en Singapur.

Apenas preadolescente, Zidi conquistó el bronce con sus compañeras del relevo 4x200 m libre, convirtiéndose a los 12 años en la nadadora más joven de la historia en subir a un podio mundialista.

También destacó en individual al finalizar cuarta en tres pruebas

Pero su presencia en Singapur tampoco estuvo exenta de polémica. Algunos actores de la natación se preguntaron sobre el impacto mental y físico de un entrenamiento de alto nivel sobre una chica aún en formación.