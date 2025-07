Angelina Solari: 22 récords nacionales en dos años, obsesión por el perfeccionamiento y el objetivo de ser protagonista en los Juegos Panamericanos Junior en natación

"La natación siempre fue un deporte que sin dudas me encantó desde el primer contacto con la piscina y lo que más me enganchó, hasta el día de hoy, es buscarle la vuelta para aprender a como poder ir más rápido. Sin embargo cuando era mas chica a eso de los cinco, seis años me gustaba mucho la gimnasia artística", cuenta.

El clic en su carrera lo hizo en 2022 en los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción.

"Logré dos oros individuales en 50 m libre y 200 m combinado, una plata en 100 m mariposa y dos bronces en 50 m mariposa y 4x50 m combinado damas. Sin dudas que ese fue mi primer gran logro", recuerda.

Entrenada por Emiliano Piaggio, uno de los entrenadores de Olimpia junto a Nelson Corbo y Carolina Aguilera, Solari dedica actualmente un montón de horas a su perfeccionamiento técnico y físico.

Angelina Solari Figura del último Campeonato Nacional de pileta corta

"Son muchas horas de entrenamiento, realmente, que van dependiendo del mes y de qué tanta carga de competencias tenga en el medio. Pero mi horario mas fijo es de 13 horas y media por semana de entrenamiento en el agua. Eso incluye entrenamiento de lunes a sábados. Y también tengo doble horario los martes y jueves. Y de preparación física hago de lunes a viernes una hora por día", dice.

"Algo que llevo en cada brazada son las enseñanzas que me dan mis técnicos, con frases tales como 'luchar por tu objetivo', 'nadá con el corazón' o 'la inexorable ley del cronómetro'. Olimpia es mi segunda casa de todo corazón, paso muchas horas al día en el club desde niña. Es un lugar que sin dudas lo llevo conmigo a cada lugar que voy. Y si hay alguien que tengo que agradecer por formarme tanto como deportista y como persona es a Olimpia", revela.

Desde que el 12 de agosto de 2023 batió el récord nacional de 100 metros libre en piscina corta (25 metros), Solari lleva bajados 22 récords nacionales absolutos.

Las marcas se duplican porque todavía tiene edad de juvenil B (17-18 años) porque lo que al tiempo que fija récords en mayores los deja para la posteridad también en su categoría.

Desde el 19 de julio del año pasado a la fecha, es decir en el plazo de un año, Solari es por lejos la nadadora que batió mayor cantidad de récords nacionales en pruebas individuales, con 17, sumando las competencias de piscina larga (50 metros, la olímpica) con pileta corta (25 metros).

"Sin dudas es fruto del trabajo duro y esfuerzo diario que le dedico a este deporte que tanto amo. Es un proceso que de repente no siempre es fácil ya que siempre puede haber algún problema en el medio, sin embargo, si realmente querés crecer, tenés que motivarte con aquellas cosas que de repente no te salieron. Aún así, me he llevado esos imprevistos a cada entrenamiento para finalmente buscar una revancha en las competencias", afirma.

Estos son actualmente los nueve récords nacionales que posee, cuatro en pileta larga y cinco en pileta corta.

Solari admira a la estadounidense Gretchen Walsh y a la canadiense Summer McIntosh y además de cursar su último año de bachillerato tiene un particular hobby: estudiar todo lo relacionado con aviación. "Me considero una apasionada por los aviones y por más de que en el futuro no siga una carrera como para ser piloto por ejemplo, me encanta todo lo que tenga que ver con los aviones comerciales".

El sábado 9 de agosto se llevará a cabo la ceremonia de apertura de los segundos Juegos Panamericanos Junior donde la natación uruguaya llevará tres fuertes candidatos a medallas: Solari, Diego Aranda y Nicole Frank. Esta última está actualmente en el Mundial de Singapur.

"Va a ser una experiencia 100% nueva ya que estoy hablando de mi primer Panamericano Junior que es hasta los 22 años. Sin embargo, a mí me gusta soñar en grande y plantearme objetivos reales. Estar dentro de una final A ya significa muchísimo ya que es cuando se pelean las medallas. En ese caso me gustaría dejar a Uruguay en el podio lo que significa una gran responsabilidad y de ser así un honor muy grande", concluye. Y sueña mientras deshoja tacha los días del calendario para que llegue ese gran evento: