El Observador / Polideportivo / NATACIÓN

Angelina Solari campeona en 50 y 100 m libre del Sudamericano juvenil de Río de Janeiro en natación

Angelina Solari fue el gran destaque de Uruguay e el Sudamericano juvenil de natación que se disputa en Río de Janeiro

28 de septiembre 2025 - 15:30hs
Sudamericano juvenil 2025⚡️🇺🇾🥇50 libre🥇100 libre🥉4x100 combinado mixtoLa mejor parte del añ

Angelina Solari fue la reina de la velocidad en el Sudamericano juvenil de natación que se disputa en Río de Janeiro.

La defensora de Olimpia ganó las pruebas de 50 y 100 m libres, y además se colgó una medalla de bronce en el 4x100 combinado mixto.

Solari ganó sus medallas en juveniles B, categoría que va de los 16 a los 18 años. En juveniles A las pruebas son para nadadores de 14 y 15 años.

El viernes, Solari ganó los 50 m libre con una marca de 25.95, logrando un bicampeonato ya que en Buenos Aires 2023 también había ganado esta prueba, en juveniles A.

uruguay campeon del mundo en remo: felipe kluver hizo historia en shanghai al imponerse en el single peso ligero
REMO

Uruguay campeón del mundo en remo: Felipe Kluver hizo historia en Shanghái al imponerse en el single peso ligero

El sábado, registró 56.44 y ganó los 100 m libre.

Cabe decir que la categoría juveniles B es muy competitiva con la presencia de potencias como Brasil, Argentina o Colombia.

"La mejor parte del año y mi último sudamericano juvenil llegaron. Estoy sumamente feliz y agradecida por todo lo que ha pasado en este proceso para llegar hasta acá. Sin dudas estas medallas fueron la consecuencia de todo lo que he aprendido a lo largo de mi carrera, que de repente no siempre sale todo como uno lo planea, pero si estás decidido a hacerlo vas a seguir intentando hasta lograrlo. Agradecer principalmente a mis entrenadores Emiliano Piaggio, Carolina Aguilera, Nelson Corbo, Juani Jaimes, Nélida Artigas y al área física de Olimpia que gracias a ellos llegué a donde estoy hoy. Agradezco a mi familia por el apoyo mutuo y por siempre acompañe en mí camino", escribió Solari en su cuenta de Instagram.

El jueves había ganado su primera medalla en el 4x100 combinado mixto junto a Lucas Young, Giuliana Pereira y Mateo Gómez, habiendo partido en las eliminatorias Marcos Colinet y Carolina Atay.

Las otras dos medallas que ganó Uruguay en el Sudamericano juvenil de natación

Giuliana Pereira, nadadora que esta temporada pasó de Olimpia a Biguá, ganó la medalla de plata en 50 espalda ratificando ser una referencia continental en este estilo en juveniles B. Su marca fue de 29.80.

Juan Manuel Ergui, defensor de Biguá, fue bronce en la exigente prueba de 1.500 m libre con un tiempo de 16.12.54.

Angelina Solari Río de Janeiro natación Sudamericano

