"Estrellas de Uruguay": el afiche con jugadores que no estarán con el que se promocionó el partido de la selección uruguaya vs República Dominicana en Malasia y los precios de las entradas

El partido de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa vs República Dominicana, de este viernes en Malasia a las 09:45 horas de Uruguay , fue presentado en ese país asiático como “Stars of Uruguay, global friendly in Malaysia (Estrellas de Uruguay, amistoso global en Malasia)”.

Así se pudo ver en las conferencia de prensa de ambos combinados que se realizaron este jueves, en el día previo al encuentro que se jugará en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur.

“Estrellas de Uruguay”: al afiche con el que se promocionó el partido de la selección uruguaya vs República Dominicana en Malasia

Además, el encuentro fue lanzado con un afiche en el que aparecían los jugadores Federico Valverde, Darwin Núñez y Manuel Ugarte, tres de las principales estrellas de Uruguay pero que finalmente no fueron convocadas por Bielsa, como tantas otras.

En ese sentido, no están citados los goleros Sergio Rochet ni Santiago Mele; ni los defensas Ronald Araujo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Guillermo Varela, Nahitan Nández, Joaquín Piquerez y Matías Viña; como tampoco los volantes Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De la Cruz; ni los delanteros Rodrigo Aguirre, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Cristian "Kike" Olivera y Brian Rodríguez.

Como se informó, el entrenador citó a 17 jugadores que conformarían su tercera línea de futbolistas en el combinado. Además, llevó a 12 sparrings invitados que completarán el plantel de jugadores este viernes.

Las entradas a la venta en Malasia

Las entradas para el partido de este viernes se venden a US$ 6 las generales (unos 250 pesos urugayos), las Premium a US$ 10 (unos 400 pesos) y las VIP a US$ 70 (unos 2.800 pesos).

El partido tendrá un show musical a cargo de la cantante Shila Amzah, cantante, bailarina y actriz malaya.

Lo que dijo Bielsa sobre los convocados de Uruguay

Este jueves en conferencia de prensa, Bielsa explicó la convocatoria. “Los jugadores que convoqué son los que yo considero necesarios que participen a medida que se acerca el Mundial y necesitamos observar a la mayoría”, dijo.

Consultado sobre por qué Federico Valverde y otros jugadores importantes no fueron citados, señaló: “Esa pregunta es la misma que me hicieron antes. La voy a responder con el mismo criterio. A medida que se acerca el Mundial es importante, muy importante ver a jugadores, a la totalidad de los jugadores que tienen opciones de participar en junio 2026”.

Al no llevar a sus principales figuras, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) deberá pagar una multa en el entorno de US$ 180.000, que se descontarán de los US$ 3 millones que recibirán por la gira que incluye el partido ante Uzbekistán del próximo lunes.

Bielsa fue consultado por esa multa y señaló: “Bueno, sé que hay una dificultad reglamentaria, pero no puedo opinar, porque no conozco el caso en profundidad”.

En ese momento, el traductor en inglés habló de un “big problem”, y Bielsa le aclaró: “No, big problem no, una dificultad reglamentaria”. “No conozco el caso en profundidad”, agregó.

Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y Rodrigo Zalazar Conferencia de prensa de Marcelo Bielsa y Rodrigo Zalazar

El DT celeste también habló sobre la situación de Kike Olivera, quien no fue convocado porque dijo que está lesionado, lo que generó malestar en el combinado.

“Kike Olivera es un jugador convocable, que se lo puede convocar, y no hay ningún jugador que esté en este momento definido que vaya a participar del Mundial o que esté fuera del Mundial. Yo quiero decir es que no hay ningún jugador hoy que esté fuera del Mundial o que esté confirmado para ir al Mundial. Ni una cosa ni la otra. No está definido quién va al Mundial”, dijo.