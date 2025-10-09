Álvaro Tata González recordó a Miguel Ángel Russo tras su muerte y criticó a Juan Román Riquelme: "Fue un manotazo"

Álvaro "Tata" González EFE

Álvaro Tata González, exfutbolista uruguayo con pasado en Boca Juniors, recordó a Miguel Ángel Russo luego de su fallecimiento y destacó la principales virtudes de él en el tiempo que compartió en Argentina, y además criticó a Juan Román Riquelme, actual presidente del club.

"Yo llegué a Boca con él como técnico en el 2007 con Boca que recién había salido campeón de la Libertadores, con un muy buen equipo que lo había armado él, y se ganó todo el cariño que después se fue acrecentando con los años y con su forma de ser también", comenzó narrando en diálogo con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes.

0000456168.webp Álvaro Tata González en Boca Juniors "Era una persona que transmitía respeto, que respetaba mucho a los jugadores, tenia muy buen manejo de grupo. Si bien como hablamos en ese Boca todo fluía y jugaba bien al fútbol y conseguía cosas importantes, con un vestuario lleno de figuras que no se llevaban bien y él sabía a la perfección cómo manejarse y llevar al grupo para que después el fin de semana no se note esa situación que había en el vestuario entre algunos jugadores. Creo que por ahí va su principal virtud, después como entrenador no lo tengo en la semana como un técnico que trabajara o transmitiera tanto desde lo táctico, pero lo primero que rescate fue el respeto y la seriedad", afirmó Tata.

"Lo crucé una vez hace un par de años atrás y cuando más cerca estuve que pude conversar con él y me quede con lástima, fue hace poco cuando vino a jugar con Rosario Central acá y ellos fueron a entrenar al predio, pero yo llegué cuando ya se habían ido, me dejó saludo porque le había comentado que yo estaba dirigiendo ahí, pero me quedo con un muy lindo recuerdo de él y le estoy eternamente agradecido por darme la oportunidad de jugar en Boca", recordó.