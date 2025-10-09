La nueva declaración de Ana Iewdiukow: entre la "economía familiar", el "me decían 'firmá' pero no miraba" y la deuda de US$ 79 millones de "particulares"

El pasado lunes 6 de octubre la exsocia de Conexión Ganadera Ana Iewdiukow , esposa del fundador Pablo Carrasco , declaró ante el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez , luego de que se obtuviera la información sobre transferencias a España por las que pedirá su imputación por lavado de activos la semana próxima.

En su declaración, que duró más de una hora y a la que accedió El Observador, Iewdiukow justificó que los más de dos millones de euros que transfirió a una cuenta en España fueron en la compra de un apartamento en Madrid , y para separar la "economía familiar" de los gastos que realizaban en viajes , todo con dinero que entiende le correspondía de Conexión por el trabajo del matrimonio.

Además, apuntó al exsocio Gustavo Basso , quien se suicidó el pasado 28 de noviembre, como el responsable de la estafa de la empresa, al punto que reconoció que ella y Carrasco "pecaron de negligencia" al no darse cuenta que su socio "estaba robando".

Por otra parte, la exsocia habló sobre su rol en la empresa: dijo que ella solo "recorría los campos" de Hernandarias XIII , empresa que gerenciaban junto a Carrasco que era la principal tomadora de campo de Conexión Ganadera, y negó conocer los detalles de los negocios que se realizaban o el contenido de los contratos, inclusive los que ella firmaba. "A mi me decían 'firmá', pero no miraba".

También se refirió a una deuda de US$ 79 millones de "deudores particulares" con Conexión, entre ellos Pasfer, que según la empresaria debe US$ 8.000.000 a la compañía.

La cuenta en Europa: la separación de la "economía familiar" del "dinero que sobraba"

En primer lugar, Rodríguez le recordó a Iewdiukow que la compra del apartamento en Madrid, pagada desde una cuenta BBVA de la mujer, costó 1.182.713 euros. Sin embargo, un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) constató que la pareja libró a distintas cuentas de España € 2.357.376, por lo que existía una diferencia de 1.174.662 euros.

Como informó El Observador, entre junio y julio de 2022, Carrasco transfirió desde una cuenta de Itaú en Uruguay a la cuenta de BBVA de Iewdiukow 1.965.000 euros. Esa cuenta luego recibió otros 50.000 entre octubre de 2023 y febrero de 2024.

El fiscal indicó que desde la misma cuenta Itaú se realizaron varios giros a España de mayo a agosto de 2022. Cuatro transferencias por un total de € 243.171 se vinculan a la venta del apartamento, mientras que otros dos giros dejaron dudas en la fiscalía.

Una de ellas era una transferencia de 78.000 euros a una cuenta del Banc Inter SA de una persona física. En primer lugar, Iewdiukow dijo que ese traspaso debía ser el que realizaron para ayudar a la esposa de un empleado "con la recuperación de la cadera, de un cáncer, en la Universidad de Navarra". Sin embargo, a los pocos segundos Rodríguez mencionó una transferencia de 21.000 euros del 10 de agosto de 2022 a la Universidad de Navarra. "Esa es la que le digo de la operación", aclaró.

Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, socios de Conexión Ganadera Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, socios de Conexión Ganadera, en la primera audiencia del caso Foto: Inés Guimaraens

El fiscal le remarcó que por fuera de esa ayuda y la compra del apartamento "igual hay más de un millón de euros que fueron a la cuenta de ustedes".

Tras ello, Iewdiukow explicó que el dinero presente en la cuenta de BBVA, "la única" que tienen en el extranjero, era parte de una "cuenta privada" que se utilizó para los viajes al exterior de la familia, tanto "por placer" –como un viaje a la India o a Europa para visitar a sus hijos, que vivieron en Madrid y Ámsterdam– como por trabajo –entre ellos un viaje a varios países del sudeste asiático y "varios viajes" a Estados Unidos, donde intentaban potenciar a la marca de carnes premium Stradivarius–.

Según la mujer, en Uruguay vivían con la "economía familiar", basada en sus sueldos de US$ 18.000 por mes –US$ 3.000 de Conexión y US$ 15.000 de Hernandarias–, y para los viajes todo el dinero "salía de esa cuenta de Madrid", en la que decidieron invertir porque "el agro era firme, el apartamento era interesante y que para tener acá teníamos un sueldo en dólares, teníamos ganadería y queríamos diversificar", y que afirmó que "se gastó".

La transferencia de dos millones de euros, según la exsocia, fue "un retiro de Conexión Ganadera de Gustavo Basso a Pablo Carrasco, y de Pablo Carrasco a la cuenta de Madrid", y remarcó que fue "el único retiro" que hicieron de las cuentas de Conexión, de forma lícita.

Ana Iewdiukow sobre la cuenta de BBVA que tenía en España Ana Iewdiukow sobre la cuenta de BBVA que tenía en España Cedido a El Observador

Minutos después, Rodríguez le consultó a Iewdiukow por los 50.000 euros transferidos a la cuenta en 2023 y 2024, que se dirigieron a esa cuenta "cuando ya había pasado lo de la sequía" que afectó al negocio entre entre julio de 2022 y junio de 2023, y cuando Basso ya le había prestado al matrimonio US$ 7.000.000 porque "la cosa venía mal".

Tras ello, la exadministradora le aclaró que para ella "la cosa no venía mal en Conexión Ganadera", pero "no sabía que nuestro socio estaba robando", y dijo que esos 50.000 euros eran parte del dinero que "sobraba" a la familia.

Sobre los 7 millones, dijo que el matrimonio le debía "a Conexión como socios", pero tras hacer números constató que tendrían que "haber retirado mucho más", hasta 13 millones de dólares.

"Entonces, los 7 millones que yo le pedí a Gustavo Basso y que él nos dijo que sí, en realidad estaba poniendo Conexión, por eso los puso, porque era plata de conexión, que yo recién ahora me estoy enterando de la cantidad de dinero que además fuimos estafados nosotros por nuestro socio".

Ana Iewdiukow sobre el dinero que "sobraba" y el préstamo de Basso Ana Iewdiukow sobre el dinero que "sobraba" y el préstamo de Basso Cedido a El Observador

Finalmente, Iewdiukow desarrolló por qué entiende que tenían un total de 13 millones de dólares por la operativa de Conexión, números que obtuvo a través de facturas disponibles en las cuentas de Conexión, y que presentó a Rodríguez en una planilla de Excel que confeccionó.

Allí también confesó que el contador de Conexión, Juan Carlos Santeugini, no le daba los balances de la empresa.

Iewdiukow sobre el balance de la empresa y los 13 millones Iewdiukow sobre el balance de la empresa y los 13 millones de dólares Cedido a El Observador

La teoría de Iewdiukow sobre la estafa de Basso, su rol en la empresa y los contratos que firmaba sin mirar

El fiscal Rodríguez le relató a Iewdiukow que, de acuerdo al testimonio de una exfuncionaria de Conexión, Hernandarias debería tener "más de 700.000 animales" (luego diría 760.000), entre ellos 644.000 terneros, pero el Ministerio de Ganadería solo encontró 86.575 animales en las más de 75.000 hectáreas de campo que arrendaba la empresa.

De acuerdo al relato de Iewdiukow, los contratos por "terneros" con los inversores de Conexión son los que ocasionaron "el vacío de la empresa".

Para este tipo de acuerdo, los inversores podían transferir su dinero a la cuenta de Conexión Ganadera o a una de la familia Basso, y el ganado "no tenía por qué tener ninguna guía, no tenía que tener nada". "Ese fue el gran uso de plata, ahí comenzó el gran despilfarro de dinero", remarcó.

En ese sentido, Iewdiukow reconoció que él y su esposo pecaron "de negligencia, de falta de control y de exceso de confianza" con Basso, que también tenía potestad para usar la cuenta de Hernandarias.

Con ese permiso, el socio "firmaba contratos de terneros a nombre de Hernandarias y entraba la plata para ellos, y ellos la usaron". "Hernandarias no se enteró", agregó.

Una de las adscriptas le aclaró a Iewdiukow que ella "firmaba contratos", pero le aclaró que solo firmaba cuando Carrasco y Basso no estaba, y que lo hacía sin mirar los detalles.

Iewdiukow sobre los terneros y la firma de contratos Iewdiukow sobre los terneros y la firma de contratos Cedido a El Observador

Tras ello la exsocia reconoció que tampoco cotejaba la cantidad de animales presentes en los contratos. Arrendaba campos para un determinado número de animales y luego los pedía a Basso considerando la "lista de espera" y la demanda que tenía la empresa, incluso antes de la firma de tales contratos. Tampoco mantenía reuniones con los demás socios porque cada uno tenía sus "roles", y por la confianza que le tenían a Basso.

Además, defendió que el negocio de Conexión era "brillante", al punto que rechazaban ofertas para arrendar campos.

"Nos fundimos porque Gustavo Basso robó", reiteró. Rodríguez le preguntó si estaba diciendo que el fallecido empresario "hizo un contrato por un equivalente a más de 700.000 animales solo en Hernandarias para que de los 700.000 hoy haya menos del 10%", y le respondió: "Sí, nos estafaron, totalmente".

Iewdiukow sobre los roles en Conexión y la estafa de Basso Iewdiukow sobre los roles en Conexión y la estafa de Basso Cedido a El Observador

Los 79 millones de deuda con Conexión Ganadera y la crítica al contador Giovio

Al final de la audiencia, Iewdiukow le dijo al fiscal que en las oficinas de la empresa en Florida "eran muy ordenados", y allí contaban con un "software especial" distinto al utilizado en Montevideo, y les recomendó pedir esa información al exgerente de trazabilidad, Diego Quiroga, y al exgerente operativo Rodolfo Flores.

Según la información disponible en ese sistema, la exadministradora estimó que Hernandarias tendría que tener en su cuenta de BROU "35 millones de dólares" que fueron usados por Gustavo Basso. Luego dijo que en esa cuenta llegaron a haber US$ 50 millones.

"Le podés pedir a Diego Quiroga o a Flores, ellos se lo actualizaban. Usted se lo pide, se lo imprime y se lo manda", continuó. "Esta plata nunca entró a la cuenta de Hernandarias, esta plata entraba todo a Conexión Ganadera", explicó.

Luego se refirió al contador Ricardo Giovio. La versión oficial indica que el profesional fue contratado por la empresa para hacer un análisis de las cuentas luego de su cierre, que presentó a los damnificados en un zoom realizado en enero de 2025.

Sin embargo, Iewdiukow declaró que el contador fue acercado por Alfredo Rava, yerno de Basso, "para que hiciera un streaming y evitar una denuncia penal".

Gustavo Basso Gustavo Basso

La empresaria afirmó que la principal discrepancia que ella y Carrasco tuvieron con Giovio fue que el contador "puso simplemente como activo el ganado de Hernandarias, los campos que son de Menafra y Sauce Chico, que ahora están a nombre de Basso pero que son de Conexión Ganadera, eso es segurísimo, y nada más", cuando existen "deudores particulares que suman 79 millones de dólares".

Aquí es cuando la esposa de Carrasco menciona la deuda de US$ 8 millones que entiende que Pasfer tiene con Conexión Ganadera, mención por la que fue citado a declarar su director Maximiliano Rodríguez, y que criticó que el contador no incluyó en las cuentas.

Tampoco mencionó una deuda de entre 35 y 40 millones de dólares del frigorífico Casablanca, y deudas de 8 millones de MSO Agro, US$ 900.000 de El Alfalfar, US$ 580.000 de "Larregui", junto a adeudos no especificados de Don Coraje y Gladenur.

Rodríguez le recordó a Iewdiukow que de las cuentas de Conexión fueron emitidos dos cheques a Pasfer por un total de US$ 400.000 en enero y febrero, pero la exsocia soslayó que esos cheques eran de Conexión, y se mantuvo firme con la deuda de los 8 millones. "Según él (Rodríguez) le debe a Basso, pero yo sé que es a conexión, porque Basso no era el Banco Central", sentenció.