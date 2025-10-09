Los elogios a Marcelo Bielsa del DT argentino de República Dominicana y lo que dijo su principal figura sobre los "grandes nombres" que no estarán en Uruguay

El entrenador argentino Marcelo Neveleff, “el Ruso”, al frente de la selección de República Dominicana, tuvo palabras de elogios para Marcelo Bielsa , el DT de la selección uruguaya, en la previa del partido entre ambos combinados de este viernes a la hora 09:45 en Malasia.

El seleccionador de los dominicanos habló en conferencia de prensa este jueves y valoró al rival y al entrenador celeste.

“Estamos muy contentos por la invitación, especialmente de jugar contra un equipo nacional como Uruguay. Estamos muy contentos de estar aquí y muy felices de poder medirnos contra un equipo nacional que todos sabemos es uno de los mejores equipos nacionales del mundo”, señaló

“Especialmente debido a la calidad que tienen en el campo y la calidad que tienen en el banco. Con el señor Bielsa, que para nosotros, para mí, y para todo el equipo de entrenamiento, es un honor jugar contra él. Estoy muy feliz” , agregó Neveleff.

Por su parte, Junior Firpo, la principal figura de República Dominicana que volvió a Betis tras pasar por Barcelona y Leeds, donde fue dirigido por Bielsa, también valoró a la celeste.

“Obviamente es un buen test para nosotros como equipo nacional, jugar contra Uruguay. Un equipo nacional que ya está cualificado para la Copa del Mundo”, dijo.

Además, se refirió a las bajas de las figuras de Uruguay. “Obviamente, tal vez no tengan todos sus principales jugadores o sus grandes nombres, pero, bueno, los otros chicos, por supuesto, quieren mostrar que pueden estar en el equipo, que pueden estar en la Copa del Mundo. Así que estoy bastante seguro de que dejarán todo en el campo y, como dije, será un buen test para nosotros como equipo y necesitamos demostrarnos que podemos competir contra un buen equipo como Uruguay”.

Aspiran a clasificar al Mundial 2030

Al no haber clasificado al Mundial 2026, la selección de República Dominicana ya tiene como objetivo el Mundial 2030, en el que Uruguay celebrará el Centenario de la primera Copa del Mundo.

“Estamos tratando de construir un equipo nacional que quiera ir después de los Juegos (Olímpicos de París 2024), impulsando un ritmo de juego, tratando de ser agresivo, y obviamente estamos enfocados en la Copa del Mundo 2030, así que con jugadores como Junior Firpo, Pablo Rosario, estamos tratando de cambiar básicamente la mentalidad. Y crear una mentalidad ganadora. Porque creemos que tenemos el talento para hacerlo. Así que eso es lo que intentamos hacer”, dijo el seleccionador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sedofutbol/status/1975591732457955773&partner=&hide_thread=false Nuestro Director Técnico Marcelo Neveleff nos habla de las expectativas del próximo partido ante Uruguay, y de los nuevos jugadores que se unen a la convocatoria pic.twitter.com/5dv1Bi3Iss — Selección Dominicana de Futbol (@sedofutbol) October 7, 2025

En la misma línea se manifestó Firpo, quien destacó haber clasificado a la Copa de Oro de Concacaf. “Clasificar a la Gold Cup, como lo hicimos, fue algo muy importante para el país. Se dio cuenta de que estamos haciendo muy bien en el fútbol, que en la República Dominicana tenemos un buen equipo. Buenos jugadores y crecemos como equipo”.

“Y luego, creo que como el entrenador dijo, el objetivo y la ambición tiene que ser la próxima Copa del Mundo, no la de 2026, sino la de 2030. Creo que tenemos muy buenos jugadores jóvenes creciendo, en el equipo y para mí y los otros chicos que somos más mayores y jugamos en las ligas más grandes, creo que podemos enseñarles y podemos intentar ayudarlos a ser mejores jugadores y tratar de llevar a la República Dominicana a la Copa del Mundo”, señaló.