Una motociclista murió tras ser embestida por un ómnibus de línea en Salto: iba junto a otra mujer que quedó en shock tras el accidente

Así terminó la moto en la que viajaba la víctima

Una motociclista de 36 años falleció tras ser embestida por un ómnibus en Salto este miércoles por la noche, según informó la Policía Caminera en un comunicado.

La víctima estaba circulando junto a otra motociclista por el kilómetro 493 de la Ruta 3 , a la altura de la Colonia 18 de Julio de Salto.

Sobre las 19:45 y por causas a determinar, la mujer fue embestida por un ómnibus de línea de la empresa Argentur que realizaba un viaje de Salto a las Termas del Arapey, conducido por un hombre de 50 años.

La motociclista murió en el lugar de los hechos, y su moto quedó atrapada debajo del vehículo de transporte de pasajeros, detallaron desde Caminera.

La otra motociclista, de 37 años, no fue embestida y resultó físicamente ilesa, pero quedó en estado de shock.

La Policía y Fiscalía de Salto investigan el accidente de tránsito fatal.