IMPRUDENCIA

"Situación de imprudencia": un motociclista cruzó una vía con las barreras bajas y con el tren a punto de pasar

El prosecretario de la Unión Ferroviaria, Mariano Pouso, señaló que estos hechos van más allá de cuestiones tecnológicas y que hay un tema de "comportamiento humano"

1 de octubre 2025 - 11:28hs
Motociclista cruzó una vía con las barreras bajas

Captura de video de Telenoche (Canal 4)

En las últimas horas, se registró en la zona de La Aguada (Montevideo) una maniobra imprudente donde un motociclista cruzó las vías del Ferrocarril Central mientras el tren estaba a punto de pasar. Desde la Unión Ferroviaria criticaron el hecho y llamaron a que las multas sean destinadas a un fondo para la seguridad ferroviaria.

Según se ve en un video del que dio cuenta en primera instancia Telenoche (Canal 4), un motociclista se encontraba junto a otra persona que, al dar cuenta de que las barreras estaban bajas y el tren estaba por pasar, decidió bajarse, mientras que el conductor continuó su paso pese a que estaba sonando además la bocina del tren.

En conversación con el consignado medio, el prosecretario de la Unión Ferroviaria, Mariano Pouso, definió el hecho como una "situación de imprudencia".

"En los tantos años que llevamos en la actividad ferroviaria, lo que le podemos decir a la población es que el tren es el que gana en la colisión y los que salen lesionados o lamentablemente a veces fallecidos o con heridas incapacitantes, son las personas que se interponen a su paso", apuntó.

Pouso luego señaló que estos hechos van más allá de cuestiones tecnológicas y que hay un tema de "comportamiento humano que hay que modificar".

Sobre las infracciones en particular, sostuvo que deberían estar destinadas a un "fondo" mediante el que se pueda mejorar "la seguridad" en el ámbito ferroviario.

Además, destacó la necesidad de intentar eliminar los pasos a nivel en las zonas pobladas y sustituirlos por cruces a desnivel.

