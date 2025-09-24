Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín 
Máx  16°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / ACCIDENTE AÉREO

Cuatro personas murieron en un accidente aéreo en Brasil, incluido el director de una serie sobre la tragedia de Chapecoense

En la aeronave viajaban cuatro personas que se encontraban trabajando en un documental sobre las "ciudades esponja", un concepto de planificación urbana revolucionario del arquitecto chino Kongjian Yu quien también murió en el lugar

24 de septiembre 2025 - 11:29hs
Cuatro personas murieron en un accidente aéreo en Brasil

Cuatro personas murieron en un accidente aéreo en Brasil

Handout / Mato Grosso do Sul Fire Department / AFP

Cuatro personas murieron en la caída de una avioneta en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul que se llevaba a cineastas y un arquitecto reconocido a nivel internacional por sus "ciudades esponja".

Según informó este miércoles la Policía Civil, las víctimas del accidente ocurrido en la tarde del martes son los cineastas brasileños Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz y Rubens Crispim Jr., es el arquitecto chino Kongjian Yu y el piloto y dueño de la aeronave Marcelo Pereira de Barros.

Olé Produções, la productora de la que los cineastas eran parte, confirmó que el accidente sucedió sobre las 18:30 del martes en la región de Pantanal.

Más noticias
uno de los incendios del sodre se apaga y se levanta preconflicto, pero los sindicatos difieren en postura sobre caso de acoso laboral
SODRE

Uno de los "incendios" del Sodre se apaga y se levanta preconflicto, pero los sindicatos difieren en postura sobre caso de acoso laboral

Obra de Margaret Whyte en la exposición R.I.P. Revisar - Investigar - Proponer del CCE en 2020
ARTES PLÁSTICAS

Uruguay eligió a su artista para la Bienal de Arte de Venecia: de quién se trata y cuál será su proyecto

Entre las producciones de Luiz Ferraz se encuentra Expediente Chapecó: Detrás de la Tragedia Aérea, una serie documental de la que trabajó como director de campo sobre el accidente aéreo en el que murieron deportistas y técnicos del equipo de fútbol Chapecoense, además de periodistas, en noviembre de 2016. La serie, que se puede ver en HBO Max, fue nominada a un Emmy Internacional.

El cineasta, especializado en documentales y contenidos de no ficción, también participó en Paisagem Concreta, sobre el arquitecto Álvaro Siza, y Algo no Espaço, sobre artistas y escultores contemporáneos brasileños.

En tanto, Kongjian Yu era una referencia en planificación urbana sostenible y se lo conocía mundialmente por el concepto de "ciudades esponja", diseñadas para absorber grandes cantidades de agua.

Había llegado este mes a Brasil para la Bienal de Sao Paulo y luego viajó al Pantanal para participar en filmaciones sobre su trabajo junto a los cineastas brasileños, detalló el Consejo de Arquitectura y Urbanismo (CAU) de Brasil en una nota.

El arquitecto chino aplicó su concepto de ciudades esponja "en más de mil proyectos en 250 ciudades", según el CAU, "y defendió soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar inundaciones urbanas y los efectos de la crisis climática".

Por ahora se desconocen los motivos del accidente en una zona rural de difícil acceso en el Pantanal, el mayor humedal del mundo.

Con información de AFP

Temas:

Cineastas accidente aéreo Brasil Chapecoense

Seguí leyendo

Las más leídas

Radares
TRÁNSITO

Más radares, cambios en semáforos y fiscalización por uso irregular de veredas: IM presentó acciones para mejorar la movilidad en Montevideo

Parque Rodó, 1970. Autor: Luis Portas (archivo del Centro de Fotografía)
CIUDAD

Montevideo volverá a tener una montaña rusa, doce años después: los nuevos juegos que llegarán al Parque Rodó

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa reservó a un solo futbolista del medio local para los amistosos de la selección en Malasia; Nacional y Peñarol se exponen a perder jugadores para la fecha 11 del Torneo Clausura

En Tacuarembó las chances de morirse de una enfermedad cardiovascular son el doble que en Colonia: ¿qué hay detrás y qué pasa en cada departamento?
SALUD

En Tacuarembó las chances de morirse de una enfermedad cardiovascular son el doble que en Colonia: ¿qué hay detrás y qué pasa en cada departamento?

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos