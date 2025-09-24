Cuatro personas murieron en un accidente aéreo en Brasil, incluido el director de una serie sobre la tragedia de Chapecoense

Cuatro personas murieron en la caída de una avioneta en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul que se llevaba a cineastas y un arquitecto reconocido a nivel internacional por sus "ciudades esponja".

Según informó este miércoles la Policía Civil, las víctimas del accidente ocurrido en la tarde del martes son los cineastas brasileños Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz y Rubens Crispim Jr. , es el arquitecto chino Kongjian Yu y el piloto y dueño de la aeronave Marcelo Pereira de Barros.

Olé Produções, la productora de la que los cineastas eran parte, confirmó que el accidente sucedió sobre las 18:30 del martes en la región de Pantanal.

Entre las producciones de Luiz Ferraz se encuentra Expediente Chapecó: Detrás de la Tragedia Aérea , una serie documental de la que trabajó como director de campo sobre el accidente aéreo en el que murieron deportistas y técnicos del equipo de fútbol Chapecoense, además de periodistas, en noviembre de 2016. La serie, que se puede ver en HBO Max, fue nominada a un Emmy Internacional.

El cineasta, especializado en documentales y contenidos de no ficción, también participó en Paisagem Concreta, sobre el arquitecto Álvaro Siza, y Algo no Espaço, sobre artistas y escultores contemporáneos brasileños.

En tanto, Kongjian Yu era una referencia en planificación urbana sostenible y se lo conocía mundialmente por el concepto de "ciudades esponja", diseñadas para absorber grandes cantidades de agua.

Había llegado este mes a Brasil para la Bienal de Sao Paulo y luego viajó al Pantanal para participar en filmaciones sobre su trabajo junto a los cineastas brasileños, detalló el Consejo de Arquitectura y Urbanismo (CAU) de Brasil en una nota.

El arquitecto chino aplicó su concepto de ciudades esponja "en más de mil proyectos en 250 ciudades", según el CAU, "y defendió soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar inundaciones urbanas y los efectos de la crisis climática".

Por ahora se desconocen los motivos del accidente en una zona rural de difícil acceso en el Pantanal, el mayor humedal del mundo.

Con información de AFP