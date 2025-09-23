Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín 
Máx  11°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Novedades en Canal 4: dos programas uruguayos nominados a premio internacional

Canal 4 está nominado a un premio internacional con un formato original

23 de septiembre 2025 - 15:43hs
Maestros del hogar es uno de los nominados&nbsp;

Maestros del hogar es uno de los nominados 

Los Premios Produ, la premiación que destaca a las mejores producciones de la televisión de América Latina, España y el mercado hispano de los Estados Unidos, volvió a incluir a un canal uruguayo entre sus nominados. Canal 4 aspira a llevarse cuatro galardones por producciones originales o formatos internacionales: Maestros del hogar, Bichos de ciudad y ¿Quién caerá? están entre los ternados.

Maestros del hogar fue nominado en la categoría de Mejor contenido de realidad de competencia original. El formato original de Canal 4 es un competencia entre duplas que deben cumplir desafíos de diseño, arquitectura y renovación de espacios.

Conducido por Leticia Fernández Feijoo (exconductora de El precio justo), el programa terminó su primera edición en Uruguay y tuvo como ganadores a la dupla montevideana de Luis Terra y Shirley Coitiño.

Más noticias
de radio sarandi a canal 4: quien es la periodista que se despide de la radio y se consolida en telenoche
TELEVISIÓN

De Radio Sarandí a Canal 4: quién es la periodista que se despide de la radio y se consolida en Telenoche

Soledad Sejas se despedirá de Canal 5 para radicarse en España
TELEVISIÓN

Periodista deportiva de Canal 5 y AUF TV anunció su salida de los medios para radicarse en España

Además su director, Miguel Mendá, compite en la terna a Mejor dirección de entretenimiento.

El programa uruguayo compite en la terna contra Desafío siglo XXI, Esto es vida: los reclutas, Ilhiados com a sogra 2, La caza, nada es lo que parece 2, Mundos Opuestos.

Por otra parte, Bichos de ciudad –el programa periodístico que conduce Roberto Hernández con César "Checho" Bianchi y Vale Sulca– es uno de los aspirantes a ganar en la categoría de Mejor programa seriado no guionado de vida y entorno.

Compite contra Generación click, Enamorándonos: mil noches de amor, Operación Trasplante y Sobre essa pele.

El otro programa que fue nominado en los premios es ¿Quién caerá?, la versión de Ahora Caigo que produce Canal 4 en Uruguay y se emite en la señal Unimás de Univisión, como Mejor contenido de concurso adaptado de trivia y azar.

Canal 4 ya ganó dos premios Produ en el pasado con programas de entretenimiento: uno con Sopa de Letras y otro con Ahora Caigo.

Temas:

Canal 4 uruguayos América Latina Estados Unidos España

Seguí leyendo

Las más leídas

María Ahmad y Alexis Ferrand.
CIUDADANOS LEGALES

La historia de dos uruguayos nacidos en el extranjero y un corazón que se partió en la lucha por no ser discriminados

Salto: un hombre trepó hasta lo más alto de una antena y cayó al vacío cuando lo convencieron de bajar
INUSUAL

Salto: un hombre trepó hasta lo más alto de una antena y cayó al vacío cuando lo convencieron de bajar

Rentistas
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Albion perdió y postergó su ascenso; Rampla Juniors y Artigas siguen en zona de descenso

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL,

El importante anuncio que hizo Ignacio Ruglio para Peñarol tras visitar la ciudad deportiva de Real Madrid

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos