Novedades en Canal 4: dos programas uruguayos nominados a premio internacional

Maestros del hogar es uno de los nominados

Los Premios Produ , la premiación que destaca a las mejores producciones de la televisión de América Latina, España y el mercado hispano de los Estados Unidos, volvió a incluir a un canal uruguayo entre sus nominados. Canal 4 aspira a llevarse cuatro galardones por producciones originales o formatos internacionales : Maestros del hogar, Bichos de ciudad y ¿Quién caerá? están entre los ternados.

Maestros del hogar fue nominado en la categoría de Mejor contenido de realidad de competencia original. El formato original de Canal 4 es un competencia entre duplas que deben cumplir desafíos de diseño, arquitectura y renovación de espacios .

Conducido por Leticia Fernández Feijoo (exconductora de El precio justo), el programa terminó su primera edición en Uruguay y tuvo como ganadores a la dupla montevideana de Luis Terra y Shirley Coitiño.

Además su director, Miguel Mendá , compite en la terna a Mejor dirección de entretenimiento.

El programa uruguayo compite en la terna contra Desafío siglo XXI, Esto es vida: los reclutas, Ilhiados com a sogra 2, La caza, nada es lo que parece 2, Mundos Opuestos.

Por otra parte, Bichos de ciudad –el programa periodístico que conduce Roberto Hernández con César "Checho" Bianchi y Vale Sulca– es uno de los aspirantes a ganar en la categoría de Mejor programa seriado no guionado de vida y entorno.

Compite contra Generación click, Enamorándonos: mil noches de amor, Operación Trasplante y Sobre essa pele.

El otro programa que fue nominado en los premios es ¿Quién caerá?, la versión de Ahora Caigo que produce Canal 4 en Uruguay y se emite en la señal Unimás de Univisión, como Mejor contenido de concurso adaptado de trivia y azar.

Canal 4 ya ganó dos premios Produ en el pasado con programas de entretenimiento: uno con Sopa de Letras y otro con Ahora Caigo.