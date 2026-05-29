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"Mucha agua, cero alcohol y droga": Martín Quiroga contó las razones médicas que lo alejaron de los escenarios y cómo se recupera

El cantante de música tropical Martín Quiroga contó la situación médica que atraviesa y que lo dejó temporalmente sin shows

29 de mayo de 2026 11:28 hs
El músico Martín Quiroga

El músico Martín Quiroga

El cantante de música tropical Martín Quiroga, quien desde hace algún tiempo está distanciado de los escenarios y los shows, habló esta semana sobre el delicado cuadro médico que lo forzó a tomar esa decisión temporal y a reestructurar por completo sus compromisos laborales para enfocarse en su bienestar.

“Estoy recuperándome, saliendo de una severa inflamación en las cuerdas vocales. La cual me obligó a bajar el 80% de los shows”, contó el cantante en diálogo con el programa de espectáculos Algo contigo este jueves.

Más allá de la situación, Quiroga se apuró a llevar tranquilidad a sus seguidores de que, lo que padece, no reviste de gravedad por el momento. “Estoy en un proceso de recuperación, de tratamiento. Me hicieron una placa y se descartó un posible cáncer. Se detectó que era una inflamación”.

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Lo que sí sucedió es que la situación afectó su voz, y eso hizo que durante las últimas semanas casi dejara de hablar.

“Hace 15 días no hablaba. No soy el gran cantante y cuando no lo estoy haciendo bien prefiero bajar los shows. De a poco estamos volviendo”, contó, a lo que agregó también detalles de lo que implica su tratamiento.

Me dieron descanso. Mucha agua, cero alcohol y droga. Estoy llevándola. Mi vuelta depende del medicamento. Tengo que esperar esos dos meses y volver hacer placa. De lo contrario habría que operar”, concluyó.

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