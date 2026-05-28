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"La FIFA cobró tres veces el Mundial": el múltiple ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu criticó con dureza al Mundial 2026 y "la mafia de la FIFA"

El director de Birdman y El renacido fue crítico con la decisión de dividir en tres países al máximo torneo de fútbol, así como también al precio de las entradas

28 de mayo de 2026 15:24 hs
Alejandro González Iñárritu

Alejandro González Iñárritu

AFP
El director Alejandro González Iñárritu y Leonardo DiCaprio posan con sus premios recibidos por la película El renacido
El director Alejandro González Iñárritu y Leonardo DiCaprio posan con sus premios recibidos por la película El renacido AFP

El director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu criticó duramente a la organización de la Copa del Mundo 2026 durante una rueda de prensa a raíz de su reciente ingreso al Colegio Nacional. Allí, el cineasta acusó a la FIFA de arrebatarle el fútbol a la gente por los altos costos y la decisión de dividir el torneo entre tres países.

En sus declaraciones, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el cinco veces ganador del Oscar cuestionó severamente la decisión de organizar el Mundial de forma conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que según él la medida responde a intereses estrictamente económicos que diluyen la esencia del torneo.

"El haber dispersado el Mundial en tres países me parece, otra vez, algo de avaricia de la mafia de la FIFA", expresó el realizador ante los medios. Además, señaló que a poco más de un año del inicio de la competencia, no se percibe un ambiente festivo en su país natal.

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Esta falta de entusiasmo se debe, en gran parte, a la escasa cantidad de encuentros que albergará el territorio mexicano. De los 104 partidos programados para la cita mundialista, México solo será sede de 13 enfrentamientos.

Otro de los puntos fuertes del reclamo de Iñárritu fue el elevado costo de las entradas para los partidos. El director de películas como Birdman y El Renacido —y que este año estrenará Digger, con Tom Cruise— calificó los precios actuales como una barrera inalcanzable para la mayoría de las familias.

"La FIFA cobró tres veces el Mundial. El costo de los boletos me parece una grosería, ahorita el más barato es de 10 mil a 20 mil pesos", afirmó. El cineasta consideró que estas cifras representan una "barbaridad" que le quita al mundo un gusto popular histórico.

Iñárritu también advirtió que las transmisiones televisivas han sido acaparadas por plataformas de pago, obligando a los aficionados a asumir costos adicionales para seguir los partidos desde sus hogares.

El recuerdo de México 86

Para ilustrar el cambio en la accesibilidad del fútbol, el director recordó su propia experiencia durante el Mundial de México 1986. En aquella época, su familia logró asistir a encuentros históricos a pesar de no contar con grandes recursos económicos.

Iñárritu relató que pudo estar presente en el Estadio Azteca durante el partido en el que Diego Maradona anotó el célebre gol conocido como la "Mano de Dios" frente a Inglaterra.

Hoy, según el cineasta, vivir una experiencia similar resulta prácticamente imposible para un hogar promedio.

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