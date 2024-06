Martín Quiroga recordó el episodio en el que fue baleado por su exsuegro: "Sacó el arma y me dio"

Entrevistado por César Bianchi en el programa Seré Curioso (VTV), Quiroga reconstruyó el episodio y contó con qué perspectiva lo recuerda ahora. " Yo lo tengo totalmente superado . Yo tenía discusiones con el padre de mi novia de aquel entonces, ya habíamos tenido encontronazos, y una vez habíamos discutido fuerte, y él me dijo que si me veía de nuevo adentro de su casa me iba a matar. Y yo le dije 'si no te mato yo primero' ", contó el cantante.

"Yo además vivía en la casa de al lado. Un día vengo del baile, me acuesto un rato, me levanto y me iba a ir al shopping, estaba en el auto de un amigo y se lo tenía que llevar, así que me levanté para eso, almorcé y me iba. Él estaba sentado a unos metros, de espaldas a mi. Yo me iba a dar la vuelta y le iba a decir a Inés, a su hija, 'vamos hasta el portón que está tu viejo ahí, y no quiero tener bondi (lío), por que andá a saber. Y dije 'no, sigo de largo', de repente si yo le decía algo a la hija no pasaba nada", reflexionó Quiroga.