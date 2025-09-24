Peñarol y la opción de compra de Brayan Cortés: mirá el monto y cuándo analizarán la decisión, según un directivo que destacó que "el equipo se siente seguro con él en el arco"

La llegada del golero chileno Brayan Cortés a Peñarol ha caído “muy bien” en el plantel y sumado a sus buenas actuaciones en los aurinegros ya comienzan a evaluar la opción de compra del golero que llegó cedido desde Colo Colo.

Así lo manifestó el directivo carbonero Jorge Nirenberg, quien elogió al arquero de 30 años y uno de los seleccionados de Chile.

“Brayan Cortés cayó muy bien en el plantel de Peñarol. La verdad que parece uno más , como si estuviera hace años en el club. Eso se lo ganó por su forma de ser, muy amable con la gente. El grupo que hay en Peñarol es muy bueno, con varios líderes positivos”, dijo el dirigente mirasol a Radio ADN de Chile.

Además, destacó sus actuaciones. “Después tuvo unos partidos muy interesantes, con más de una, dos o tres atajadas de esas que dices que son gol y sin embargo él tapó pelotas muy importantes. La gente está muy contenta con él y el equipo se siente seguro teniendo a Brayan en el arco“, indicó, sobre la adaptación del guardameta a Peñarol.

La opción de compra de Brayan Cortés

Antes sus buenos rendimientos, y de ratificarlos en la definición del Campeonato Uruguayo, en Peñarol ya piensan en la opción de compra a fin de año

“Seguramente si Brayan mantiene su nivel, que esperemos que sí, el hecho de poder tener la opción de compra se acerca más a una posibilidad”, dijo Nirenberg.

_LCM3390.webp Jorge Nirenberg Leonardo Carreño

“También la parte económica jugará lo suyo en su momento. Lógicamente que el arco es algo diferente, porque en Peñarol tenés que tener por lo menos dos arqueros de jerarquía”, agregó.

¿De cuánto es la cláusula de compra de Brayan Cortés? La opción de compra, que es no obligatoria, del golero es de US$ 1.4 millones.

Clásico campeonato clausura 2025/Brayan Cortés, Maximiliano Silvera Foto: Leonardo Carreño

El directivo carbonero señaló que la decisión de Peñarol por fichar al golero “se evaluará después de que termine el campeonato”.

Además, señaló que se puede llegar a otro tipo de acuerdo con Colo Colo. “Muchas veces, si bien están las cláusulas y el preacuerdo, puede cambiar de alguna manera, se puede negociar de otra manera. Para eso tenemos que esperar prácticamente a que termine el campeonato en diciembre”, finalizó Nirenberg.