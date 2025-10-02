Detuvieron a un hombre en el barrio Atahualpa por el atentado a la casa de Mónica Ferrero

La Policía detuvo a un hombre como sospechoso del atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , ocurrido el pasado domingo por la madrugada, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

La nueva captura se realizó en una serie de allanamientos desarrollados en el barrio Atahualpa entre la tarde y la noche de este miércoles. Según informó Subrayado, el presunto implicado en el ataque a la fiscal fue capturado en una vivienda de las calles Ramón Márquez y Ramón de Santiago.

Se trata del tercer detenido por esta causa, luego de que el domingo y horas después del ataque la Policía detuviera a un hombre y una mujer que fueron hallados en el auto Volkswagen Bora negro que participó del atentado.

Este martes la Justicia imputó al hombre por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. Estará en prisión preventiva hasta el 28 de marzo , mientras la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano investiga el caso.

En tanto, la mujer fue liberada. "En principio no había elementos como para iniciar una persecución penal con respecto a ella", afirmó el vocero de Fiscalía, Javier Benech, en una rueda de prensa realizada tras la audiencia.

Este miércoles la Policía detuvo a un joven de 21 años en el barrio La Unión, requerido por un intento de homicidio. Las autoridades investigan un posible vínculo del hombre con el atentado del domingo.