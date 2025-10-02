Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  15°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO FERRERO

Detuvieron a un hombre en el barrio Atahualpa por el atentado a la casa de Mónica Ferrero

La nueva captura se realizó en una serie de allanamientos desarrollados en el barrio Atahualpa entre la tarde y la noche de este miércoles

2 de octubre 2025 - 7:37hs
Patrullero de la Policía. (Archivo)

Patrullero de la Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

La Policía detuvo a un hombre como sospechoso del atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido el pasado domingo por la madrugada, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

La nueva captura se realizó en una serie de allanamientos desarrollados en el barrio Atahualpa entre la tarde y la noche de este miércoles. Según informó Subrayado, el presunto implicado en el ataque a la fiscal fue capturado en una vivienda de las calles Ramón Márquez y Ramón de Santiago.

Se trata del tercer detenido por esta causa, luego de que el domingo y horas después del ataque la Policía detuviera a un hombre y una mujer que fueron hallados en el auto Volkswagen Bora negro que participó del atentado.

Más noticias
Nicolás Martinelli, exministro del Interior
AMENAZAS

Tras atentado a Mónica Ferrero le devolvieron la custodia a Nicolás Martinelli: había sido amenazado en 2024 y también apuntan contra Fernández Albín

Dos impactos de bala en una ventana de la casa de Mónica Ferrero
IMÁGENES

Así quedó el patio de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, después del atentado contra su casa

Este martes la Justicia imputó al hombre por los delitos de asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. Estará en prisión preventiva hasta el 28 de marzo, mientras la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano investiga el caso.

En tanto, la mujer fue liberada. "En principio no había elementos como para iniciar una persecución penal con respecto a ella", afirmó el vocero de Fiscalía, Javier Benech, en una rueda de prensa realizada tras la audiencia.

Este miércoles la Policía detuvo a un joven de 21 años en el barrio La Unión, requerido por un intento de homicidio. Las autoridades investigan un posible vínculo del hombre con el atentado del domingo.

Temas:

atentado mónica ferrero policía Atahualpa

Seguí leyendo

Las más leídas

Juan Carlos De Lima
FÚTBOL URUGUAYO

Murió Juan Carlos De Lima, campeón de América y del mundo con Nacional y figura del quinquenio de Peñarol

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Francisco Paco Casal 
FÚTBOL URUGUAYO

La disputa entre Peñarol y Tenfield por el Campeón del Siglo: la empresa no reconoce la deuda y entiende que esta situación se puede transformar en un problema para el club

Encontraron una araña del banano, una de las especies más venenosas del mundo, en un supermercado uruguayo
PRECAUCIÓN

Encontraron una araña del banano, una de las especies más venenosas del mundo, en un supermercado uruguayo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos