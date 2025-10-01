Por unanimidad, el Senado condenó el atentado a la casa de Mónica Ferrero y se solidarizó con la fiscal

Cámara de Senadores. (Archivo) Foto: Inés Guimaraens

El Senado votó por unanimidad una moción en la que condenó el atentado a la casa de Mónica Ferrero, ocurrido el pasado domingo en la madrugada, y en la que se solidarizó con la fiscal de Corte.

En el primero de los tres puntos de la declaración, la Cámara Alta postuló su "condena absoluta" al atentado contra Ferrero, quien "representa e integra la autoridad máxima de uno de los pilares del sistema de justicia uruguayo" y de "nuestro sistema republicano".

Luego, expresaron su "solidaridad" con la fiscal de Corte y su familia, cuyo hogar fue atacado con balazos y con el lanzamiento de una granada.

Por último, el Senado afirmó que las "autoridades competentes" cuentan con el "apoyo" de la cámara "en su actuación para el esclarecimiento de los hechos".

"Esperemos que, con la máxima celeridad, se encuentren y pongan a disposición de la justicia a los autores materiales e intelectuales del atentado", se lee al final de la moción.