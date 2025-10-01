Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Jueves:
Mín  13°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / PARLAMENTO

Por unanimidad, el Senado condenó el atentado a la casa de Mónica Ferrero y se solidarizó con la fiscal

"Esperemos que se encuentren y pongan a disposición de la justicia a los autores materiales e intelectuales del atentado", se lee en la moción

1 de octubre 2025 - 12:26hs
Cámara de Senadores. (Archivo)

Cámara de Senadores. (Archivo)

Foto: Inés Guimaraens

El Senado votó por unanimidad una moción en la que condenó el atentado a la casa de Mónica Ferrero, ocurrido el pasado domingo en la madrugada, y en la que se solidarizó con la fiscal de Corte.

En el primero de los tres puntos de la declaración, la Cámara Alta postuló su "condena absoluta" al atentado contra Ferrero, quien "representa e integra la autoridad máxima de uno de los pilares del sistema de justicia uruguayo" y de "nuestro sistema republicano".

Luego, expresaron su "solidaridad" con la fiscal de Corte y su familia, cuyo hogar fue atacado con balazos y con el lanzamiento de una granada.

Más noticias
Yamandú Orsi recibió a líderes partidarios por atentado a Mónica Ferrero
MINISTERIO DEL INTERIOR

Atentado a Ferrero: Fiscalía pedirá imputación de uno de los detenidos y rastrean si origen de la granada coincide con la del ataque a Brigada en 2020

Brigada Antidrogas del Prado, donde ocurrió el atentado de 2020
ATENTADO

El vínculo del atentado a la Brigada Antidrogas en 2020 con Mónica Ferrero, Luis Fernández Albín y Sebastián Marset

Por último, el Senado afirmó que las "autoridades competentes" cuentan con el "apoyo" de la cámara "en su actuación para el esclarecimiento de los hechos".

"Esperemos que, con la máxima celeridad, se encuentren y pongan a disposición de la justicia a los autores materiales e intelectuales del atentado", se lee al final de la moción.

Temas:

Cámara de Senadores atentado mónica ferrero

Seguí leyendo

Las más leídas

Valverde en la goleada ante PSG en el Mundial de Clubes
CHAMPIONS LEAGUE

Xabi Alonso le marcó la cancha a Federico Valverde y tras viajar 14.000 km, lo dejó en el banco y no jugó en la goleada 5-0 ante Kairat por Champions League

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Parador del Parque Rodó
INTENDENCIA

"No fuimos parte de este proceso": gestión de Bergara dijo desconocer motivos detrás de cesión de 20 años del parador del Parque Rodó

Ciberataque a ANEP: filtran información de miles de docentes, estudiantes y funcionarios
INVESTIGACIÓN

Ciberataque a ANEP: filtran información de miles de docentes, estudiantes y funcionarios

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos