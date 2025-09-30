Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  12°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO FERRERO

Fiscalía busca imputar a detenidos por atentado narco contra a la fiscal Mónica Ferrero

La Policía considera que, al menos uno de ellos, habría participado activamente en el traslado de los atacantes en su auto

30 de septiembre 2025 - 12:26hs
Fiscalía avanza en la investigación del atentado contra la fiscal de Corte

Fiscalía avanza en la investigación del atentado contra la fiscal de Corte

Foto: Leonardo Carreño.

Si bien desde la Fiscalía se mantiene un estricto secreto de sumario para no entorpecer el avance de la investigación, se presume que los detenidos brindaron apoyo logístico para facilitar la ejecución del ataque. La Policía considera que, al menos uno de ellos, un hombre, habría participado activamente en el traslado de los atacantes en su automóvil Volkswagen Bora, el cual fue incautado durante su detención en el barrio Marconi.

Por su parte, las autoridades aún investigan el papel de la mujer que estaba con él en el momento de su captura. Los investigadores buscan determinar si ella tuvo conocimiento del atentado o si simplemente estaba con él sin vínculo directo con el hecho.

Más noticias
Yamandú Orsi recibió a líderes partidarios por atentado a Mónica Ferrero
MINISTERIO DEL INTERIOR

Atentado a Ferrero: Fiscalía pedirá imputación de uno de los detenidos y rastrean si origen de la granada coincide con la del ataque a Brigada en 2020

Fachada de la Fiscalía General de la Nación
FGN

Fiscalía señala que atentado a Ferrero "fue un ataque a la cabeza de los acusadores" y advierte que "la criminalidad en Uruguay ha cambiado"

La audiencia de este martes será de carácter reservado, como parte de la estrategia de la Fiscalía para evitar que los detenidos revelen información que pueda comprometer el desarrollo de la investigación y llevar a la identificación de los autores materiales o intelectuales del ataque.

El atentado, que tuvo lugar en la madrugada del domingo, escaló rápidamente a la agenda política, con el presidente Yamandú Orsi convocando a diversas autoridades para tratar el tema en la Torre Ejecutiva. Por la tarde, también se reunieron los líderes de los partidos con representación parlamentaria, para mostrar un respaldo unánime contra el narcotráfico; el diputado Gustavo Salle fue el único en no asistir.

Las autoridades sospechan que el ataque fue orquestado por Luis Fernández Albín, un narcotraficante vinculado al comercio internacional de drogas y al ataque a la sede del Instituto de Rehabilitación (INR) en diciembre. Investigaciones previas han establecido posibles vínculos con Sebastián Marset, implicado en otros incidentes violentos. La policía sigue investigando si el explosivo utilizado en el atentado tiene el mismo origen que el empleado en el ataque a la Brigada Antidrogas en 2020.

El Ministerio del Interior sigue adelante con los análisis de celulares incautados, tanto en viviendas como en cárceles, mientras las autoridades mantienen la cautela en su comunicación, bajo la premisa de que el caso ha cruzado una línea peligrosa. Además, el presidente Orsi subrayó la importancia de actuar con discreción y anunció que se activarán respuestas concretas en aquellos barrios vinculados con el atentado.

El atentado también generó un debate sobre la creación de una nueva fiscalía de Estupefacientes, propuesta que cuenta con el respaldo de ambos, gobierno y oposición, aunque existen discrepancias sobre el proyecto de Ley de Lavado de Activos.

En cuanto al futuro de Mónica Ferrero, algunos opositores sugirieron ratificarla como fiscal de Corte, un punto que, según el gobierno, se debe abordar más adelante. Mientras tanto, se reforzó su seguridad personal, y se revisará el protocolo de protección tras el incidente.

Temas:

fiscalía Detenidos mónica ferrero angelita romano

Seguí leyendo

Las más leídas

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Patrullero, imagen ilustrativa. 
SE INVESTIGA

Asesinaron a un adolescente de 16 años y la Fiscalía investiga el crimen

Banco Central.
SISTEMA FINANCIERO

BCU ordenó a empresa financiera suspender retenciones sobre salarios y pasividades

Estadio Centenario, archivo. 
MEDIOS

"Nos asustó a todos": periodista deportivo debió ser asistido en el Estadio Centenario e internado de urgencia tras un ACV

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos