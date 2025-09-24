Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín 
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO CONEXIÓN

Conexión Ganadera: Fiscalía inició trámite para traducir pedido de información a Estados Unidos

Pablo Carrasco, Gustavo Basso y sus esposas tuvieron la empresa Del Terruño en Estados Unidos desde abril de 2012 hasta diciembre de 2024

24 de septiembre 2025 - 10:59hs
Fiscalía General de la Nación. (Archivo)

Fiscalía General de la Nación. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño.

Fiscalía General de la Nación inició el trámite para conseguir el traductor que se necesitaba para enviar un exhorto a Estado Unidos que estaba pendiente con el que se pedirá información sobre cuentas y empresas de los titulares de Conexión Ganadera en ese país.

Cómo había informado El Observador el fiscal del caso Enrique Rodríguez le informó a un grupo de damnificados que aun no se había podido enviar a Estados Unidos un escrito solicitando oficialmente información sobre cuentas que los directores tenían en ese país porque no podían pagar el traductor para redactar el documento en inglés.

Sin embargo, está semana lo planteo ante la Fiscalía General y se le informó que hay un rubro para pericias con lo cual ya se activó el trámite para contratar el traductor, dijeron fuentes del organismo.

Más noticias
Fachada del Edificio Imperiale, lugar donde está en prisión domiciliaria Daniela Cabral
VIUDA DE BASSO

Abogado de víctimas de Conexión Ganadera cuestiona prisión domiciliaria de Daniela Cabral en apartamento de lujo: por qué no fue embargado y la otra opción que manejó

fiscal del caso conexion ganadera recibio a damnificados: falta de recursos para investigar y los nombres sobre los que pidieron poner el foco
INDAGATORIA PENAL

Fiscal del caso Conexión Ganadera recibió a damnificados: falta de recursos para investigar y los nombres sobre los que pidieron poner el foco

Según informó Blasina & Asociados y confirmó El Observador, Pablo Carrasco y Gustavo Basso, junto a sus esposas Ana Iedwiukow y Daniela Cabral, establecieron en abril de 2012 una empresa en Massachusetts, Estados Unidos, llamada Del Terrunio LLC (Del Terruño). Esta sociedad, que era de responsabilidad limitada fue disuelta el 31 de diciembre de 2024.

En la reunión virtual informativa que la empresa tuvo con los 4.200 inversores afectados en enero, el contador Ricardo Giovio explicó que la finalidad de esta empresa era importar y distribuir los cortes de carne de la marca Stradivarius, uno de los negocios de Conexión, en Estados Unidos. Según indicó en aquella ocasión, esta empresa tenía una facturación anual de US$ 150.000 y contaba con un stock de carne de US$ 40.000.

Por otra parte, el próximo 6 de octubre se desarrollará una nueva audiencia en el marco de la investigación de Conexión Ganadera. En este caso la convocada es Ana Iedwiukow, para la que se prevé que el fiscal Rodríguez solicite que se le impute el delito de lavado de activos.

Si la justicia acepta la solicitud, es posible que la esposa de Carrasco pase de la prisión domiciliaria a esperar el avance de su causa en una cárcel, al igual que el exdirector de Conexión.

Temas:

Conexión Ganadera fiscalía Estados Unidos Pablo Carrasco Gustavo Basso

Seguí leyendo

Las más leídas

Radares
TRÁNSITO

Más radares, cambios en semáforos y fiscalización por uso irregular de veredas: IM presentó acciones para mejorar la movilidad en Montevideo

Parque Rodó, 1970. Autor: Luis Portas (archivo del Centro de Fotografía)
CIUDAD

Montevideo volverá a tener una montaña rusa, doce años después: los nuevos juegos que llegarán al Parque Rodó

En Tacuarembó las chances de morirse de una enfermedad cardiovascular son el doble que en Colonia: ¿qué hay detrás y qué pasa en cada departamento?
SALUD

En Tacuarembó las chances de morirse de una enfermedad cardiovascular son el doble que en Colonia: ¿qué hay detrás y qué pasa en cada departamento?

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa reservó a un solo futbolista del medio local para los amistosos de la selección en Malasia; Nacional y Peñarol se exponen a perder jugadores para la fecha 11 del Torneo Clausura

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos