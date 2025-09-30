Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  12°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / TIPOS DE CAMBIO

Dólar hoy: esta es la cotización del martes 30 de setiembre, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense bajaron respecto al lunes 29 de setiembre

30 de septiembre 2025 - 8:29hs
Dólar en Uruguay

Dólar en Uruguay

El dólar abrió este martes 30 de setiembre con un valor de $ 38,65 la compra y $ 41,05 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajó $ 0,15, mientras que la venta descendió $ 0,25 respecto al lunes 29 de setiembre.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.330 la compra y A$ 1.380 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio subió A$ 30 (2,22%).

Más noticias
Dólar en Uruguay
TIPOS DE CAMBIO

Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 29 de setiembre, según el BROU

Pesos uruguayos
ESCENARIO2

El peso del peso: cuando la fortaleza monetaria expone las debilidades estructurales

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 29,74 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,72 de acuerdo a la herramienta Cuex.

Temas:

Dólar BROU Argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Patrullero, imagen ilustrativa. 
SE INVESTIGA

Asesinaron a un adolescente de 16 años y la Fiscalía investiga el crimen

Micrófono de Subrayado
TELEVISIÓN

Periodista de Subrayado se despidió de Canal 10 y tuvo su última salida al aire: "Fue muy especial"

Estadio Centenario, archivo. 
MEDIOS

"Nos asustó a todos": periodista deportivo debió ser asistido en el Estadio Centenario e internado de urgencia tras un ACV

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos