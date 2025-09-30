Dólar
RIVER PLATE

El enojo de los hinchas de River Plate con los jugadores luego de la histórica derrota ante Riestra; mirá el video

Los hinchas de River Plate reprobaron a los jugadores de River Plate luego de la histórica derrota ante Deportivo Riestra en el estadio Monumental

30 de septiembre 2025 - 9:23hs

River Plate no atraviesa su mejor momento futbolístico y el rendimiento del equipo y los últimos resultados así lo demuestran, lo que lleva a provocar el enojo en los hinchas y la frustración de los mismos, y la derrota ante Deportivo Riestra en el estadio Monumental el fin de semana fue la gota que colmó el vaso, o está al límite.

Luego de la eliminación ante Palmeiras por Copa Libertadores en cuartos de final, algo que podía pasar por la magnitud del rival, River perdió ante Deportivo Riestra por 2-1 en condición de local y acumula cuatro derrotas consecutivas, siendo en 2010 la última vez que la institución de Núñez había sufrido este antecedente.

Los hinchas explotaron ante los jugadores de River Plate

El pasado domingo, mientras los futbolistas se retiraban del campo de juego e ingresaban al túnel, los hinchas más cercanos mostraron todo su enojo con los jugadores. La frase que más sonó fue "vayansé todos" y posteriormente con futbolistas puntuales como el caso de Miguel Borja.

En redes sociales, especialmente en X, también llovieron muchas críticas e incluso fue tendencia la frase "Fin de ciclo", haciendo referencia a Marcelo Gallardo.

En los primeros minutos de partido, los hinchas entonaron la canción "a ver si nos entendemos, los jugadores y la popular: ustedes mátense en la cancha, que acá en la tribuna los vamos a alentar. Pongan más huevo, pongan más corazón, como ponemos nosotros en el tablón. Dejamos todo solo por ver esta camiseta, pongan más huevo, pongan más corazón, porque esto es River y hay que salir campeón. Vamos los Millo, no le fallés a toda tu gente".

Posteriormente, sonó la canción "movete, River, movete" y cuando el partido en los minutos finales seguía en desventaja, se escuchó bajar desde las tribunas del Monumental "Escuchen los jugadores, pongan más huevo si quieren salir campeones. En River hay que ganar y no pensar en que boliche ir a bailar. Transpiren la camiseta, llévenla en el corazón, como lo hace esta hinchada que te quiere ver campeón".

Temas:

River Plate Estadio Monumental Marcelo Gallardo

