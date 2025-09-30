El enojo de los hinchas de River Plate con los jugadores luego de la histórica derrota ante Riestra; mirá el video

River Plate no atraviesa su mejor momento futbolístico y el rendimiento del equipo y los últimos resultados así lo demuestran, lo que lleva a provocar el enojo en los hinchas y la frustración de los mismos, y la derrota ante Deportivo Riestra en el estadio Monumental el fin de semana fue la gota que colmó el vaso, o está al límite.

Luego de la eliminación ante Palmeiras por Copa Libertadores en cuartos de final, algo que podía pasar por la magnitud del rival, River perdió ante Deportivo Riestra por 2-1 en condición de local y acumula cuatro derrotas consecutivas , siendo en 2010 la última vez que la institución de Núñez había sufrido este antecedente.

El pasado domingo, mientras los futbolistas se retiraban del campo de juego e ingresaban al túnel, los hinchas más cercanos mostraron todo su enojo con los jugadores. La frase que más sonó fue "vayansé todos" y posteriormente con futbolistas puntuales como el caso de Miguel Borja.

En los primeros minutos de partido, los hinchas entonaron la canción "a ver si nos entendemos, los jugadores y la popular: ustedes mátense en la cancha, que acá en la tribuna los vamos a alentar. Pongan más huevo, pongan más corazón, como ponemos nosotros en el tablón. Dejamos todo solo por ver esta camiseta, pongan más huevo, pongan más corazón, porque esto es River y hay que salir campeón. Vamos los Millo, no le fallés a toda tu gente".

Posteriormente, sonó la canción "movete, River, movete" y cuando el partido en los minutos finales seguía en desventaja, se escuchó bajar desde las tribunas del Monumental "Escuchen los jugadores, pongan más huevo si quieren salir campeones. En River hay que ganar y no pensar en que boliche ir a bailar. Transpiren la camiseta, llévenla en el corazón, como lo hace esta hinchada que te quiere ver campeón".