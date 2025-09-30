Dólar
El dolor de Lewis Hamilton al tomar la "decisión más difícil" de su vida con su perro Roscoe, que lo acompañaba a todos lados y era muy querido en la Fórmula 1

Lewis Hamilton se ausentó de una prueba de neumáticos en Italia el viernes para estar con su mascota enferma, que había sido hospitalizada con neumonía

30 de septiembre 2025 - 9:22hs

Lewis Hamilton y su perro Roscoe

Lewis Hamilton ha revelado que tomó la "decisión más difícil" de su vida al "decir adiós" a su bulldog de 12 años, Roscoe, señaló este lunes en las redes sociales la leyenda de la Fórmula 1.

Lewis Hamilton y Roscoe
Lewis Hamilton y Roscoe

Lewis Hamilton y Roscoe

Hamilton se ausentó de una prueba de neumáticos en Italia el viernes para estar con su mascota enferma, que había sido hospitalizada con neumonía.

El piloto de Ferrari de 40 años explicó que Roscoe murió en sus brazos el domingo.

Max Verstappen celebra haber ganado en el Gran Premio de Qatar

¿Cuánto gana Max Verstappen en la Fórmula 1 y cuál es el sueldo de Lewis Hamilton en Ferrari?

Lewis Hamilton
FÓRMULA 1

"Soy absolutamente inútil": la contundente autocrítica de Lewis Hamilton tras la clasificación en Hungría

Lewis Hamilton y Roscoe
Lewis Hamilton y Roscoe

Lewis Hamilton y Roscoe

"Después de cuatro días con soporte vital, luchando con toda la fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Él nunca dejó de luchar, hasta el mismo final", escribió Hamilton en Instagram.

"Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos", continuó.

Lewis Hamilton y Roscoe
Lewis Hamilton y Roscoe

Lewis Hamilton y Roscoe

"Es una de las experiencias más dolorosas, y siento una profunda conexión con todos aquellos que han pasado por la pérdida de una mascota querida", subrayó Hamilton.

Los mensajes para Roscoe en la Fórmula 1:

Roscoe ha sido una presencia habitual en el paddock de la Fórmula 1 y en eventos importantes como ceremonias de premios desde que el siete veces campeón mundial lo adoptó en 2013.

Por eso, recibió mensajes de la Fórmula 1 y de equipos por los que pasó Hamilton.

Hamilton volverá a la acción con su Ferrari en el Gran Premio de Singapur este fin de semana.

AFP

