El dolor de Lewis Hamilton al tomar la "decisión más difícil" de su vida con su perro Roscoe, que lo acompañaba a todos lados y era muy querido en la Fórmula 1

Lewis Hamilton ha revelado que tomó la "decisión más difícil" de su vida al "decir adiós" a su bulldog de 12 años, Roscoe , señaló este lunes en las redes sociales la leyenda de la Fórmula 1.

Hamilton se ausentó de una prueba de neumáticos en Italia el viernes para estar con su mascota enferma, que había sido hospitalizada con neumonía.

El piloto de Ferrari de 40 años explicó que Roscoe murió en sus brazos el domingo .

Lewis Hamilton y Roscoe Lewis Hamilton y Roscoe

"Después de cuatro días con soporte vital, luchando con toda la fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Él nunca dejó de luchar, hasta el mismo final", escribió Hamilton en Instagram.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LewisHamilton/status/1972623977987313954&partner=&hide_thread=false Lost my best friend last night. Thank you all for the love you’ve shown him over the years. Roscoe forever. pic.twitter.com/VRrFBdcsLc — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 29, 2025

"Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos", continuó.

"Es una de las experiencias más dolorosas, y siento una profunda conexión con todos aquellos que han pasado por la pérdida de una mascota querida", subrayó Hamilton.

Los mensajes para Roscoe en la Fórmula 1:

Roscoe ha sido una presencia habitual en el paddock de la Fórmula 1 y en eventos importantes como ceremonias de premios desde que el siete veces campeón mundial lo adoptó en 2013.

Por eso, recibió mensajes de la Fórmula 1 y de equipos por los que pasó Hamilton.

Hamilton volverá a la acción con su Ferrari en el Gran Premio de Singapur este fin de semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1972626745363669079&partner=&hide_thread=false Rest in Peace Roscoe Hamilton, a true star in his own right



Lewis Hamilton’s beloved Roscoe brought smiles to the paddock and warmed the hearts of fans all over the world. Our thoughts are with Lewis during this difficult time.



Rest easy Roscoe, from paddock pup to Dogue… pic.twitter.com/0E3qrNeyoO — Formula 1 (@F1) September 29, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesAMGPCF1/status/1972629650880012602&partner=&hide_thread=false We will never forget Roscoe pic.twitter.com/Oahp7FvtCD — Mercedes-AMG Passion Club (@MercedesAMGPCF1) September 29, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScuderiaFerrari/status/1972636455613894999&partner=&hide_thread=false Forever part of the paddock Rest easy, Roscoe pic.twitter.com/ncdmANZ9JI — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 29, 2025

AFP