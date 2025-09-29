Periodista de Subrayado se despidió de Canal 10 y tuvo su última salida al aire: "Fue muy especial"

La periodista de Subrayado Silvana Goicochea vive días muy especiales, ya que la semana pasada tuvo su última salida al aire, y este martes 30 será su último día de trabajo en el noticiero. La comunicadora de 61 años decidió jubilarse y está en los últimos días de su trayectoria profesional.

Una de las periodistas de mayor trayectoria del noticiero de Canal 10, que además se desempeñaba como una de las productoras del informativo, trabajó en el canal desde hace 1998 , luego de una etapa en la televisión de Maldonado.

A fines de la semana pasada, Goicochea tuvo su última salida al aire en el noticiero, y compartió en su cuenta de Instagram un video grabado por uno de sus compañeros en el que quedó retratado la última vez que recorrió el camino hasta el estudio de Subrayado.

"Fue mi última presentación en piso. El recorrido lo hice cientos de veces, pero este fue muy especial, tanto que no me di cuenta que me siguieron. Lo tomo y guardo junto con las charlas, risas y corridas llenas de adrenalina", escribió Goicochea junto al video.

La publicación recibió mensajes de algunas de sus colegas del canal, que agradecieron los años compartidos y le transmitieron sus deseos para la nueva etapa vital que comienza.

"¡Vasquita! ¡La TV te va a extrañar! Tus informes, tu voz cálida, tu capacidad única para armar historias y para contar de forma fácil lo difícil", le escribió la periodista Lorena Bomio. "Todo terreno, siempre de buen humor, siempre buena compañera, incansable y divertida. Que suerte tuve de haber coincidido contigo en el trabajo y en la vida. Que suerte tengo de ser tu amiga".

Por su parte, la conductora Noelia Etcheverry comentó "¡Una gran profesional pero sobre todo gran gran gran persona y compañera! ¡Siempre generosa y buena consejera! ¡Te quiero mucho!"

"Ya empezamos a llorar, como te vamos a extrañar", agregó la conductora del noticiero central, Carolina García.