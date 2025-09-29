Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Martes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / TELEVISIÓN

Periodista de Subrayado se despidió de Canal 10 y tuvo su última salida al aire: "Fue muy especial"

La periodista Silvana Goicochea tuvo su última salida en Subrayado, y este martes será su último día de trabajo en televisión

29 de septiembre 2025 - 12:07hs
Micrófono de Subrayado
Micrófono de Subrayado Inés Guimaraens

La periodista de Subrayado Silvana Goicochea vive días muy especiales, ya que la semana pasada tuvo su última salida al aire, y este martes 30 será su último día de trabajo en el noticiero. La comunicadora de 61 años decidió jubilarse y está en los últimos días de su trayectoria profesional.

Una de las periodistas de mayor trayectoria del noticiero de Canal 10, que además se desempeñaba como una de las productoras del informativo, trabajó en el canal desde hace 1998, luego de una etapa en la televisión de Maldonado.

A fines de la semana pasada, Goicochea tuvo su última salida al aire en el noticiero, y compartió en su cuenta de Instagram un video grabado por uno de sus compañeros en el que quedó retratado la última vez que recorrió el camino hasta el estudio de Subrayado.

Más noticias
El Negro Kevin, asesinado a disparos en La Teja
A LO BARAJA

Cuando sería su cumpleaños, publicaron la última canción del "Negrito Kevin": "El tema del verano"

Patricia Madrid
TELEVISIÓN

El picante comentario de Patricia Madrid tras un móvil sobre la Marcha de la diversidad: "mínimamente tengo que saber por qué marcho"

snapinstaapp_440931617_1474931040118652_2708711026077848600_n_1080jpg

"Fue mi última presentación en piso. El recorrido lo hice cientos de veces, pero este fue muy especial, tanto que no me di cuenta que me siguieron. Lo tomo y guardo junto con las charlas, risas y corridas llenas de adrenalina", escribió Goicochea junto al video.

La publicación recibió mensajes de algunas de sus colegas del canal, que agradecieron los años compartidos y le transmitieron sus deseos para la nueva etapa vital que comienza.

"¡Vasquita! ¡La TV te va a extrañar! Tus informes, tu voz cálida, tu capacidad única para armar historias y para contar de forma fácil lo difícil", le escribió la periodista Lorena Bomio. "Todo terreno, siempre de buen humor, siempre buena compañera, incansable y divertida. Que suerte tuve de haber coincidido contigo en el trabajo y en la vida. Que suerte tengo de ser tu amiga".

Por su parte, la conductora Noelia Etcheverry comentó "¡Una gran profesional pero sobre todo gran gran gran persona y compañera! ¡Siempre generosa y buena consejera! ¡Te quiero mucho!"

"Ya empezamos a llorar, como te vamos a extrañar", agregó la conductora del noticiero central, Carolina García.

Temas:

Subrayado Canal 10 Televisión

Seguí leyendo

Las más leídas

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Imagen ilustrativa
SEGURIDAD

Qué se sabe hasta ahora del atentado contra la fiscal Mónica Ferrero: vecinos escucharon una explosión en la madrugada y disparos

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

Peñarol votará el martes llevar a juicio a Tenfield por la deuda que tiene la empresa por la explotación de los derechos comerciales del Campeón del Siglo

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

Juventud 0-0 Nacional por el Torneo Clausura: Sebastián Sosa fue gran figura, el tricolor jugó muy mal y dejó dos puntos por el camino

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos