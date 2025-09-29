Peñarol lanza su herramienta para contar su historia con estadísticas, resultados y logros en sus 134 años

Peñarol se apronta para una jornada histórica este martes cuando en el Museo del Palacio Cr. Gastón Guelfi presente una herramienta que le servirá a sus socios, hinchas y a todo el mundo que pretenda conocer su rica historia a lo largo de los años.

Es que en dicha jornada, los aurinegros anunciaron la creación de una web muy especial.

Este martes a la hora 13 en el Museo del Palacio Cr. Gastón Guelfi en la conmemoración de su 134° aniversario, Peñarol anunció "con orgullo" el lanzamiento de la nueva página web dedicada a su historia.

Se trata "de un espacio único donde los hinchas, periodistas e investigadores podrán encontrar el registro completo de la trayectoria deportiva del decano del fútbol uruguayo".

En esta plataforma digital estarán disponibles:

• "Todos los partidos disputados por Peñarol, con su ficha técnica y el detalle de cada encuentro".

• "Información de cada jugador que vistió la gloriosa camiseta aurinegra".

• "Todos los títulos conquistados a lo largo de su historia, destacándose sus 54 Campeonatos Uruguayos, las 5 Copas Libertadores de América, las 3 Copas Intercontinentales y la Supercopa de Campeones Intercontinentales".

"Con esta iniciativa, Peñarol reafirma su compromiso de preservar y difundir su historia llena de gloria, pasión y hazañas deportivas que trascienden fronteras. Desde el 28 de setiembre de 1891, el club más grande de la República Oriental del Uruguay", explican los aurinegros en un comunicado de prensa.

Cabe recordar que en materia de historia y estadísticas en Uruguay, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue la precursora al comenzar con una web muy completa con todos los partidos disputados por la selección uruguaya a lo largo de su existencia, con las formaciones del equipo y del rival.

Posteriormente le siguió Nacional con una muy completa página llamada Atilio.uy en honor a su gran goleador clásico, Atilio García, con todos sus encuentros desde su fundación en 1899 y las fichas de 2.300 futbolistas que vistieron la casaca tricolor.