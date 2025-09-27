Se inundó el Teatro Circular y sufrió daños en una sala, depósitos de vestuario y luces: "Devastados y con una angustia tremenda"

En la noche del viernes, el Teatro Circular sufrió daños en su hall, en una de sus dos salas y en uno de sus depósitos, donde se almacenan vestuarios para las obras. La causa fue un desperfecto en un caño del Ateneo de Montevideo , con el que comparte edificio sobre la Plaza Cagancha.

El teatro publicó en sus redes un video en el que muestra los daños provocados por la pérdida de agua que bajó desde los pisos superiores, donde está ubicado el centro cultural, anunció la suspensión de las funciones en la sala afectada , y compartió el impacto que ha tenido este evento en la institución.

Según supo El Observador, la pérdida comenzó en la noche del viernes, y hasta la madrugada seguía entrando agua a los espacios del Teatro Circular, más allá de que ya se había cerrado la llave de paso general del Ateneo. En el correr del sábado, sin embargo, se soluciono el desperfecto, y el lunes se conversarán las directivas de ambas instituciones, dijeron desde el Ateneo a El Observador.

El comunicado del Teatro Circular

El comunicado del teatro ubicado sobre la avenida Rondeau asegura que las instalaciones del Circular están "gravemente afectadas". Desde el Teatro detallaron a El Observador que "se están desprendiendo partes del techo del hall y de la sala, toda la luminaria está estropeada y habrá que cambiar pisos y alfombras".

El texto establece la lista de zonas del recinto afectadas y el estado en el que quedaron luego de la caída de agua, que también se puede ver en el video compartido por el Circular, donde se ven las gotas cayendo del techo, baldes dispuestos para recoger el agua, y los suelos mojados.

" Techo y piso del hall, nuestra sala uno, parrilla de luces, luminarias estropeadas", detalló el teatro. "La misma situación en nuestro depósito de vestuario. Es imposible calcular los costos de reparación y los tiempos de la misma en estos momentos", agrega.

"Esperamos una pronta señal por parte de las autoridades del Ateneo, que aún no nos responden ni se presentan aquí", escribieron en el posteo, realizado sobre la medianoche del viernes.

El Circular anunció que las funciones previstas desde este sábado en adelante en la sala uno, la de mayor tamaño y la que además da nombre a la institución, quedan suspendidas hasta nuevo aviso, mientras que las funciones previstas para la sala dos se realizarán con normalidad.

Desde el teatro afirmaron estar "preocupados, devastados, y con una angustia tremenda por todo esto, pero intentamos seguir adelante".

El Teatro Circular es una de los históricos de Montevideo. Fundado en 1954 como la primera sala circular de Latinoamérica, fue también escuela de actores y actualmente ofrece cursos y talleres sobre esta disciplina.